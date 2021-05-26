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"Россети Кубань" повышает надежность электроснабжения медучреждений в Кавказском районе Кубани

Россети Кубань повышает надежность электроснабжения медучреждений в Кавказском районе Кубани

26 мая 2021, 12:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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Энергетики Армавирского филиала «Россети Кубань» отремонтировали и заменили опоры на участке воздушной линии 0,4 кВ на территории больницы в станице Казанская Кавказского района Краснодарского края. От надежной работы энергообъекта зависит стабильное электроснабжение медучреждения.

Для того, чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение больницы, специалисты заменили на линии 21 опору и смонтировали 630 м нового самонесущего изолированного провода (СИП). Последний обладает увеличенной пропускной способностью, высокой износостойкостью и обеспечивает надежность электроснабжения при ветровых нагрузках.

В планах у энергетиков в ближайшие два месяца заменить еще семь опор и почти километр неизолированного провода с применением СИП на воздушной линии 0,4 кВ на территории поликлиники в станице Кавказской. Проведенные работы обеспечат надежную работу оборудования и позволят улучшить качество энергоснабжения объекта здравоохранения.

С начала года энергетики обновили уже более 300 км линий электропередачи распределительной сети в Кавказском районе, завершили капитальный ремонт высоковольтной подстанции «ГНС-1» и 23 трансформаторных подстанций на территории района.

Всего в текущем году энергетики Армавирских электрических сетей планируют заменить 124 опоры, свыше 6 км провода и более 240 вводов в домовладения на территории муниципального образования. В общей сложности специалисты капитально отремонтируют в Кавказском районе 440 км воздушных линий 0,4-10 кВ и 39 трансформаторных подстанций. Всё это позволит обеспечить устойчивое функционирование энергосистемы.

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Источник: Россети Кубань

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