АО "МЕТАКЛЭЙ" поздравляет с Днём химика!

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Интервью с Изяславом Пешковым. RusCableCLUB. Тест на тепловую деформацию и тренды в термоусаживаемых
27 мая 2021, 17:12
Рубрика: Компании
Метки: МЕТАКЛЭЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Отрасль: Материалы для КПП
День химика – профессиональный праздник сотрудников химической отрасли. Среди них работники предприятий, исследовательских и контрольных лабораторий, научный персонал, инженеры, разработчики специализированного оборудования.
В России День химика отмечается в последнее воскресенье мая. В 2021 году праздник приходится на 30 мая и проходит на официальном уровне в 41 раз.Как и в России, День химика в последнее воскресенье мая празднуется в Украине, Беларуси, Казахстане, Узбекистане.
Поздравляем наших коллег и партнеров с профессиональным праздником!
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