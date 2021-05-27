АО "МЕТАКЛЭЙ" поздравляет с Днём химика!

День химика – профессиональный праздник сотрудников химической отрасли. Среди них работники предприятий, исследовательских и контрольных лабораторий, научный персонал, инженеры, разработчики специализированного оборудования.

В России День химика отмечается в последнее воскресенье мая. В 2021 году праздник приходится на 30 мая и проходит на официальном уровне в 41 раз.Как и в России, День химика в последнее воскресенье мая празднуется в Украине, Беларуси, Казахстане, Узбекистане.

Поздравляем наших коллег и партнеров с профессиональным праздником!