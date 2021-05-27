Энергетическая компания Horizon Power, принадлежащая правительству Западной Австралии, приступает к реализации проекта строительства микросети, включающей энергокомплекс по производству водорода, в г. Гаскойн, в административном округе Денхэм. Комплекс будет включать электролизер мощностью 348 кВт, СЭС мощностью 704 кВт, систему сжатия и хранения водорода и установку по выработке электроэнергии из водорода (fuel cell) мощностью 100 кВт.

За счет вырабатываемой СЭС электроэнергии электролизером будет производиться водород, который, в свою очередь, можно будет аккумулировать для дальнейшего использования в целях производства электроэнергии. После ввода в эксплуатацию к концу 2021 г. энергокомплекс будет подключен к энергосистеме г. Гаскойн. Ожидаемая выработка электроэнергии составит 526 МВт*ч ежегодно, что достаточно для электроснабжения 100 местных домохозяйств. Ожидается, что технология производства «зеленого» водорода станет в будущем рентабельной и целью проекта является исследование технической возможности использования водорода в качестве управляемого источника энергии в удаленных микросетях. Как поясняет генеральный директор компании Horizon Power, реализация проекта продемонстрирует эффективность использования водорода в контексте электроснабжения городов, в настоящее время зависящих от дизельных электростанций. Это позволит компании способствовать переходу национальной энергосистемы от энергосистемы с высокими выбросами CO2 к энергосистеме, свободной от энергообъектов, работающих на дизельном топливе к 2025 г.

Финансовую поддержку проекту оказывает Австралийское агентство по возобновляемой энергии (Australian Renewable Energy Agency, ARENA) в объеме AUD 2,6 млн ($ 2,02 млн) и правительство Западной Австралии в объеме AUD 5,7 млн ($ 4,4 млн).

Информационно-аналитические ресурсы: Renewables Now, Smart Energy