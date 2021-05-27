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Maxeon Solar Technologies начинает производство бескаркасных солнечных панелей Maxeon Air ™

Компания Maxeon Solar Technologies* объявила о коммерциализации своей новой разработки – солнечной панели Maxeon Air ™**.

Новая конструкция солнечной панели – результат пятилетних исследований – обладает следующими особенностями:

  • вместо металлического каркаса (рамки) и стекла в конструкции панели применена клеевая система крепления;
  • солнечный модуль изготовлен из сверхчистого кремния, размещенного на медной подложке***, устраняющей основные причины, вызывающие потерю мощности и выход из строя солнечных элементов (разрывы элементов и/или электрических соединений, а также коррозию);
  • нагрузка на поверхность монтажа порядка 6 кг/м²;
  • не требует использования стеллажей, анкеров и/или других систем крепления при монтаже;
  • мощность одного модуля ≈ 330 Вт;
  • КПД составляет 20,9% в сочетании с пониженной зависимостью от температуры нагрева;
  • коэффициент плотности покрытия монтажной поверхности достигает значения 0,9;
  • толщина одного солнечного модуля порядка 10 мм;
  • системы, собранные на основе панелей Maxeon Air оснащаются шунтирующими диодами для предотвращения выхода из строя при затенении одного из модулей;
  • меньшие затраты на транспортировку, установку и монтаж системы за счет отказа от применения стекла;
  • повышенная коррозионная стойкость и гибкость солнечных модулей.

Реализация пилотных проектов с использованием Maxeon Air запланирована на второе полугодие 2021 г. на объектах, конструктивное решение которых не позволяет выдержать вес традиционных систем солнечных панелей. Начало широких продаж – первый квартал 2022 г. Разработчики прогнозируют высокую востребованность Maxeon Air в будущем в таких областях как кровельные и плавающие фотоэлектрические установки, а также электротранспорт.

Официальный сайт Maxeon Solar Technologies, Ltd.

* Компания со штаб-квартирой в Сингапуре разрабатывает и производит солнечные панели под брендами Maxeon® и SunPower®, а также осуществляет их продажи в более чем 100 странах мира. Компания – лидер в области технологий для фотоэлектрических солнечных установок.

** Подробная информация о продукте доступна по ссылке: https://www.maxeon.com/air

*** В отличие от большинства традиционных солнечных панелей, где для соединения элементов используются металлические ленты, расширяющиеся при нагревании и сжимающиеся при снижении температуры, что приводит к отсоединению лент от ячейки, растрескиванию ячеек и снижению выработки энергии.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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