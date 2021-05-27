Встреча Максима Третьякова и Александра Гусева
с руководителем нового департамента Минпромторга “машиностроение для ТЭК”
27 мая 2021, 15:15
Рубрика: За рубежом
Метки: РАЗРАБОТКИ, ИННОВАЦИИ, СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, СЭС, Maxeon Solar Technologies
Отрасль: Электроэнергетика
Компания Maxeon Solar Technologies* объявила о коммерциализации своей новой разработки – солнечной панели Maxeon Air ™**.
Новая конструкция солнечной панели – результат пятилетних исследований – обладает следующими особенностями:
Реализация пилотных проектов с использованием Maxeon Air запланирована на второе полугодие 2021 г. на объектах, конструктивное решение которых не позволяет выдержать вес традиционных систем солнечных панелей. Начало широких продаж – первый квартал 2022 г. Разработчики прогнозируют высокую востребованность Maxeon Air в будущем в таких областях как кровельные и плавающие фотоэлектрические установки, а также электротранспорт.
Официальный сайт Maxeon Solar Technologies, Ltd.
* Компания со штаб-квартирой в Сингапуре разрабатывает и производит солнечные панели под брендами Maxeon® и SunPower®, а также осуществляет их продажи в более чем 100 странах мира. Компания – лидер в области технологий для фотоэлектрических солнечных установок.
** Подробная информация о продукте доступна по ссылке: https://www.maxeon.com/air
*** В отличие от большинства традиционных солнечных панелей, где для соединения элементов используются металлические ленты, расширяющиеся при нагревании и сжимающиеся при снижении температуры, что приводит к отсоединению лент от ячейки, растрескиванию ячеек и снижению выработки энергии.
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