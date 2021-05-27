Москва предоставит РЖД землю для развития МЦД

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27 мая 2021, 16:15
Рубрика: Контракты
Метки: РЖД, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Транспорт Строительство
Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила предоставление ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) земельного участка для строительства остановочного пункта Курьяново на улице Подольская, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
"Участок РЖД планирует задействовать для развития инфраструктуры МЦД-2 Курско-Рижского направления Московской железной дороги и МЦД-5 Пушкино-Домодедово Павелецкого направления", - говорится в сообщении ведомства.
Также комиссия одобрила предоставление РЖД 11 земельных участков в Центральном и Юго-Восточном округах для реконструкции железной дороги на Курском направлении и строительство дополнительных железнодорожных путей.
МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.
Фото : АО "Трансмашхолдинг"
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