Главгосэкспертиза России рассмотрела представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство поверхностного комплекса Усть-Яйвинского рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Верхнекамское месторождение, открытое в 1925 году, содержит основную часть запасов Соликамского калиеносного бассейна и является крупнейшим в России. Его промышленная разработка подземным способом ведется с 1934 года. В 2004-ом компания «Уралкалий» приступила к освоению Усть-Яйвинского лицензионного участка Верхнекамского месторождения, который расположен в южной части городского округа Березники и левобережной части Усольского района Пермского края.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство поверхностного комплекса Усть-Яйвинского рудника. Годовой объем добычи сильвинитовой руды по итогам реализации проекта составит 11 млн тонн в год.

После предыдущей экспертизы в проектную документацию были внесены изменения. В частности, представлены данные нового градостроительного плана земельного участка, откорректированы объемно-планировочные решения и наименования части помещений проектируемых зданий и сооружений. По результатам проверочных расчетов актуализированы технологические и конструктивные решения, в том числе строящихся надшахтных зданий двух стволов, зданий подъемных машин скиповых стволов «Север» и «Юг», а также здания подъемных машин клетьевого ствола.

Кроме того, установлено превышение нормативной снеговой нагрузки в районе строительства на строящиеся сооружения, не подлежащие корректировке. В связи с этим в актуализированном задании на проектирование указаны особенности их эксплуатации.

Генеральная проектная организация - АО «ВНИИ Галургии».

Ранее Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на завершение строительства двух шахтных стволов Усть-Яйвинского рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.

Фото: ПАО «Уралкалий»