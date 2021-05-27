На курорте Манжерок построят новый гостиничный комплекс

Государственная экспертиза Республики Алтай рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство на курорте «Манжерок» нового гостиничного комплекса. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Курорт «Манжерок», расположенный в двадцати минутах езды от аэропорта Горно-Алтайска у подножия горы Малая Синюха, рядом с единственным на Алтае теплым озером Манжерокское, начали развивать в 2010 году. Тогда была запущена первая канатная дорога и построены три корпуса гостиничного комплекса, а в наши дни «Манжерок», ставший уже круглогодичным курортом, принимает сотни тысяч туристов. Сейчас здесь работают шесть горнолыжных трасс общей протяженностью более 8000 м, а также две короткие и пологие учебные трассы. Есть трассы для тьюбинга и для беговых лыж. В теплое время года здесь открывают пешеходные и велосипедные маршруты, работает веревочный парк.

В настоящее время курорт развивает свою инфраструктуру. Так, планируется увеличить его территорию еще на 700 га – до 1500 га, а протяженность новых горнолыжных трасс составит 22 км. Также будут установлены четыре новых подъёмника.

Проектом, одобренным Государственной экспертизой Республики Алтай, планируется строительство нового гостиничного комплекса площадью более 50 000 кв. м. на 300 номеров. Комплекс будет располагать большим конференц-залом, несколькими ресторанами, SPA-зоной с бассейном, спортивным залом... Кроме того, на верхних этажах комплекса оборудуют смотровые площадки.

Генеральный проектировщик – ООО «Секреты природы».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

Фото: travelata.ru