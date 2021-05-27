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Новые ветропарки построят в двух округах Ставрополья

Новые ветропарки построят в двух округах Ставрополья

27 мая 2021, 13:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ВЭС, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика Строительство 
Источник: ТАСС

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Новые ветропарки появятся в Труновском и Петровском округах Ставропольского края. Об этом губернатор Владимир Владимиров сообщил в четверг во время ежегодного послания о социально-экономическом развитии региона.

"Инвесторы уже ведут строительство двух новых ветряных станций в Ипатовском и Кочубеевском округах. Готовятся еще два проекта в Труновском и Петровском округах. В перспективе будут реализованы и другие", - сказал он.

По словам Владимирова, к 2024 году на Ставрополье будут работать объекты ветряной и солнечной генерации общей мощностью 1 гигаватт.

Согласно данным, представленным губернатором во время послания, сейчас в регионе строятся ветроэлектростанции с общим объемом вложений порядка 40 млрд рублей. Строительство объектов солнечной и ветряной энергетики началось в регионе в 2019 году, к 2024 году их общее число должно достигнуть десяти.

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Источник: ТАСС

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