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27 мая 2021, 16:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика
Финансовые результаты деятельности
Операционные расходы
ПАО «Россети» (LSE: RSTI) крупнейшая российская компания в секторе передачи и распределения электроэнергии, объявляет промежуточные сокращенные консолидированные финансовые результаты (не прошедшие аудиторскую проверку) по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года.
Отчетность приведена в отношении ПАО «Россети» и его дочерних обществ (далее - «Группа»).
Финансовые результаты:
Основные события:
Финансовые результаты деятельности
Операционные расходы
Рост операционных расходов связан в основном с увеличением расходов на покупную электроэнергию для компенсации потерь и на покупную электроэнергию для продажи.
«Убедительные результаты за первый квартал 2021 года – следствие эффективной работы менеджмента по обеспечению финансовой стабильности группы «Россети», а также увеличения энергопотребления на фоне роста деловой и социальной активности. Финансовая устойчивость позволяет нам не только исполнять наши обязательства по надежному и качественному электроснабжению потребителей, но и продолжать развитие новых сервисов, а также в целом улучшать клиентский опыт» - отметил заместитель генерального директора по экономике и финансам Павел Гребцов.
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность ПАО «Россети» по МСФО (неаудированная) за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года, размещена на корпоративном сайте Компании и доступна по ссылке: http://www.rosseti.ru/investors/info/financeinfo/reports/msfo/
[1] Приведен показатель чистого долга по состоянию на 31.12.2020
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