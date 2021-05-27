Финансовые результаты деятельности Операционные расходы

ПАО «Россети» (LSE: RSTI) крупнейшая российская компания в секторе передачи и распределения электроэнергии, объявляет промежуточные сокращенные консолидированные финансовые результаты (не прошедшие аудиторскую проверку) по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года.

Отчетность приведена в отношении ПАО «Россети» и его дочерних обществ (далее - «Группа»).

Финансовые результаты:

Выручка: 286,0 млрд руб. (3м 2020: 262,5 млрд руб.)

EBITDA: 93,2 млрд руб. (3м 2020: 89,3 млрд руб.)

Чистая прибыль: 40,4 млрд руб. (3м 2020: 37,8 млрд руб.)

Основные события:

Андрей Рюмин избран Генеральным директором и председателем правления ПАО «Россети».

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг компании ПАО «Россети» и ее облигаций на уровне ААА(RU) со «стабильным» прогнозом.

Отпуск электроэнергии потребителям «Россетей» за три месяца 2021 года вырос на 5,3% к аналогичному периоду 2020 года.

Утверждена новая программа инновационного развития ПАО «Россети» на период 2020-2024 с перспективой до 2030 г.

«Россети» вошли в первую десятку рейтинга «30 самых экологичных компаний России» по версии Forbes.

Финансовые результаты деятельности

Рост выручки от передачи электроэнергии на 8,2% обусловлен увеличенным отпуском электроэнергии на фоне роста энергопотребления и восстановления экономической деятельности в 1 квартале, а также индексацией тарифов.

Выручка по технологическому присоединению составила 4,2 млрд руб., что на 23,5% выше уровня 1 квартала 2020 и связано с графиком оказания услуг, определяемым заявками потребителей.

Выручка от продажи электроэнергии составила 24,9 млрд рублей, что на 12,2% выше аналогичного показателя предыдущего периода. Рост данного сегмента выручки связан с ростом энергопотребления и подхватом функции гарантирующего поставщика отдельными дочерними обществами Группы.

Операционные расходы

Рост операционных расходов связан в основном с увеличением расходов на покупную электроэнергию для компенсации потерь и на покупную электроэнергию для продажи.

«Убедительные результаты за первый квартал 2021 года – следствие эффективной работы менеджмента по обеспечению финансовой стабильности группы «Россети», а также увеличения энергопотребления на фоне роста деловой и социальной активности. Финансовая устойчивость позволяет нам не только исполнять наши обязательства по надежному и качественному электроснабжению потребителей, но и продолжать развитие новых сервисов, а также в целом улучшать клиентский опыт» - отметил заместитель генерального директора по экономике и финансам Павел Гребцов.

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность ПАО «Россети» по МСФО (неаудированная) за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года, размещена на корпоративном сайте Компании и доступна по ссылке: http://www.rosseti.ru/investors/info/financeinfo/reports/msfo/

[1] Приведен показатель чистого долга по состоянию на 31.12.2020