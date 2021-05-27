Энергетики филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» (входит в Группу Русгидро) приступили к масштабной подготовке к предстоящей зиме. За лето предстоит провести все запланированные ремонтные работы на генерирующем оборудовании филиала, чтобы пройти предстоящий осенне-зимний период (ОЗП) без сбоев. Всего энергетики направят в 2021 году на плановые ремонты 1,7 млрд рублей.

На Владивостокской ТЭЦ-2 вывели в капитальный ремонт турбогенератор № 2 и трансформатор № 2, для восстановления нормативных характеристик оборудования. На генераторе проведут контроль металла бандажных колец и лопаток вентилятора. Также, текущем ремонте находится турбоагрегат ст. № 2.

На Артемовской ТЭЦ продолжается средний ремонт котлоагрегата № 13, который продлится до 5 августа. В течение 41 суток текущие ремонтные работы будут проводиться на 12-м котле и включат экспертизу промышленной безопасности (ЭПБ) барабана и ширмового пароперегревателя. Во время капремонта турбогенератора № 8 будет произведен контроль металла бандажных колец. Энергетики восстановят рабочее колесо 25-той ступени ротора низкого давления турбины № 8. Параллельно этим работам на станции проводят замену элементов паропровода четвертой секции поперечных связей.

На Партизанской ГРЭС завершается текущий ремонт котлоагрегата №5, включающий ЭПБ главного паропровода котла, с устранением накопившихся в период ОЗП замечаний. С 1 июня выводится в средний ремонт, длительностью 85 календарных дней, котлоагрегат № 4. Наиболее крупные работы коснутся газоходов, экранных труб и элементов каркаса котла. Также будет проведена ЭПБ экранов и главного паропровода.