Александр Гусев взял большое интервью у Изяслава Пешкова
27 мая 2021, 17:50
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика
Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (далее - ПАО «ФСК ЕЭС» или «Компания», тикер FEES на Московской бирже и LSE), входящая в Группу компаний «Россети», являющаяся оператором Единой национальной электрической сети («ЕНЭС») России, публикует промежуточные сокращенные консолидированные финансовые результаты (не прошедшие аудиторскую проверку) по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года.
Отчетность приведена в отношении ПАО «ФСК ЕЭС» и его дочерних обществ (далее - «Группа»).
Финансовые результаты:
Операционные показатели [2] :
Основные события:
Финансовые результаты деятельности:
|
Показатель
|
3М2021
|
3М2020
|
Изменение
|
млрд рублей
|
млрд рублей
|
%
|
Выручка, в том числе:
|
62,0
|
58,7
|
5,6
|
Передача электроэнергии
|
59,6
|
56,1
|
6,2
|
Строительные услуги
|
0,6
|
1,0
|
(40,0)
|
Выручка от продажи электроэнергии
|
0,5
|
0,5
|
-
|
Технологическое присоединение к сетям
|
0,5
|
0,3
|
66,7
|
Прочая выручка
|
0,8
|
0,8
|
-
|
Операционные расходы
|
(39,2)
|
(36,3)
|
8,0
|
EBITDA скорр.
|
36,5
|
36,6
|
(0,3)
|
Чистая прибыль
|
19,6
|
19,7
|
(0,5)
|
Чистый долг
|
192,8
|
196,9[4]
|
(2,1)
Операционные расходы:
|
Показатель
|
3М2021
|
3М2020
|
Изменение
|
млрд рублей
|
млрд рублей
|
%
|
Электроэнергия для компенсации потерь
|
11,8
|
10,1
|
16,8
|
Амортизация
|
11,1
|
10,1
|
9,9
|
Налоги и сборы
|
3,7
|
3,5
|
5,7
|
Транзит электроэнергии
|
0,3
|
0,4
|
(25,0)
|
Прочие операционные расходы
|
12,3
|
12,2
|
0,8
|
Всего операционные расходы
|
39,2
|
36,3
|
8,0
Основные факторы, повлиявшие на динамику финансовых показателей:
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» по МСФО (неаудированная) за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года, размещена на корпоративном сайте Компании и доступна по ссылке: https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/reporting_under_ifrs/
Для более подробной информации:
ПАО «ФСК ЕЭС»
Юлия Мартынова +7(495) 995 5333 (доб. 3834)
Анна Иванько +7(495) 995 5333 (доб. 5470)
[1] Скорректированная EBITDA рассчитывается как EBITDA (прибыль за период до вычета расходов по налогу на прибыль, финансовых расходов, и амортизации) за вычетом выручки по технологическому присоединению, расходов на создание резерва под ожидаемые кредитные убытки, изменения оценочных обязательств.
[2] ПАО «ФСК ЕЭС».
[3] С учетом арендованных ЛЭП и ПС.
[4] Приведен показатель чистого долга по состоянию на 31.12.2020
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter