Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (далее - ПАО «ФСК ЕЭС» или «Компания», тикер FEES на Московской бирже и LSE), входящая в Группу компаний «Россети», являющаяся оператором Единой национальной электрической сети («ЕНЭС») России, публикует промежуточные сокращенные консолидированные финансовые результаты (не прошедшие аудиторскую проверку) по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года.

Отчетность приведена в отношении ПАО «ФСК ЕЭС» и его дочерних обществ (далее - «Группа»).

Финансовые результаты:

Выручка: 62,0 млрд руб. (3м 2020: 58,7 млрд руб.)

EBITDA скорр. [1] : 36,5 млрд руб. (3м 2020: 36,6 млрд руб.)

: 36,5 млрд руб. (3м 2020: 36,6 млрд руб.) Чистая прибыль: 19,6 млрд руб. (3м 2020: 19,7 млрд руб.)

Операционные показатели [2] :

Отпуск электроэнергии из ЕНЭС: 146,5 млрд кВтч (3м 2020:139,5 млрд кВтч)

Трансформаторная мощность [3] : 352 ГВА (3м 2020: 351,9 ГВА)

: 352 ГВА (3м 2020: 351,9 ГВА) Протяженность линий электропередачи: 149,1 тыс. км (3м 2020: 148 тыс. км)

Количество подстанций (ЕНЭС): 889 (3м 2020: 883 шт.)

Основные события:

Андрей Рюмин избран генеральным директором и председателем правления ПАО «Россети», осуществляющего функции единого исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС».

Отпуск электроэнергии потребителям «Россети ФСК ЕЭС» за 3 месяца 2021 года вырос на 5% к аналогичному периоду 2020 года.

Обеспечено электроснабжение двух компрессорных станций «Силы Сибири» в Якутии и Приамурье.

Обеспечена выдача мощности крупнейшей ВЭС России – «Кочубеевской» и новой СЭС «Медведица».

Проект корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 гг. направлен на общественные обсуждения.

Финансовые результаты деятельности:

Показатель 3М2021 3М2020 Изменение млрд рублей млрд рублей % Выручка, в том числе: 62,0 58,7 5,6 Передача электроэнергии 59,6 56,1 6,2 Строительные услуги 0,6 1,0 (40,0) Выручка от продажи электроэнергии 0,5 0,5 - Технологическое присоединение к сетям 0,5 0,3 66,7 Прочая выручка 0,8 0,8 - Операционные расходы (39,2) (36,3) 8,0 EBITDA скорр. 36,5 36,6 (0,3) Чистая прибыль 19,6 19,7 (0,5) Чистый долг 192,8 196,9[4] (2,1)

Операционные расходы:

Показатель 3М2021 3М2020 Изменение млрд рублей млрд рублей % Электроэнергия для компенсации потерь 11,8 10,1 16,8 Амортизация 11,1 10,1 9,9 Налоги и сборы 3,7 3,5 5,7 Транзит электроэнергии 0,3 0,4 (25,0) Прочие операционные расходы 12,3 12,2 0,8 Всего операционные расходы 39,2 36,3 8,0

Основные факторы, повлиявшие на динамику финансовых показателей:

индексация тарифов на передачу мощности с 01.07.2020

увеличение операционных расходов, обусловленное вводом новых мощностей (рост амортизационных отчислений на 1 млрд рублей), а также ростом средневзвешенной цены на покупку электроэнергии для компенсации потерь (рост расходов на 1,7 млрд рублей).

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» по МСФО (неаудированная) за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года, размещена на корпоративном сайте Компании и доступна по ссылке: https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/reporting_under_ifrs/

Для более подробной информации:

ПАО «ФСК ЕЭС»

Юлия Мартынова +7(495) 995 5333 (доб. 3834)

Martynova-YS@fsk-ees.ru

Анна Иванько +7(495) 995 5333 (доб. 5470)

Ivanko-AA@fsk-ees.ru

[1] Скорректированная EBITDA рассчитывается как EBITDA (прибыль за период до вычета расходов по налогу на прибыль, финансовых расходов, и амортизации) за вычетом выручки по технологическому присоединению, расходов на создание резерва под ожидаемые кредитные убытки, изменения оценочных обязательств.

[2] ПАО «ФСК ЕЭС».

[3] С учетом арендованных ЛЭП и ПС.

[4] Приведен показатель чистого долга по состоянию на 31.12.2020