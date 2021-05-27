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"Россети ФСК ЕЭС" усилила грозоупорность на межсистемной линии электропередачи Брянской и Курской областей

Россети ФСК ЕЭС усилила грозоупорность на межсистемной линии электропередачи Брянской и Курской областей

27 мая 2021, 12:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») заменила 20,1 км грозозащитного троса на линии электропередачи 220 кВ «Железногорск – Новобрянская». Выполнение работ повысило защищенность линии от воздействия атмосферных перенапряжений. Всего на энергообъектах магистральных электрических сетей Северо-Запада в рамках ремонтной программы 2021 года будет заменено порядка 50 км грозотроса. Инвестиции составят 26 млн рублей.

Наряду с воздействием птиц грозы являются одной из наиболее распространенных причин отключений ЛЭП. Грозотрос представляет собой заземленный провод (стальной оцинкованный канат) в воздушных линиях электропередачи, который предназначен для защиты токопроводящих кабелей от прямых ударов молнии, угрожающих надежности электроснабжения потребителей.

До конца года запланировано установить еще 29,8 км грозозащитного троса на двух ЛЭП Ленинградской области: 220 кВ «Восточная – Ручьи I цепь» и 330 кВ «Кингисеппская – Гатчинская». От стабильной работы линий зависит надежность энергоснабжения региона, а также транзита электроэнергии из Ленинградской энергосистемы в Эстонию.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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