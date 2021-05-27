Энергетики ПАО «Россети Волга» проводят плановые ремонты линий электропередачи в Новоузенском районе Саратовской области. В условиях неблагоприятного степного климата со значительными перепадами температур и сильными ветрами надежность энергоснабжения имеет особое значение для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов.

Завершен ремонт воздушной линии электропередачи (ВЛ) 1003, отходящей от подстанции 35/10 кВ «Горькореченская». Линия обеспечивает электроэнергией часть пос. Основной и хутор Чилижный, где в общей сложности проживает около 1,3 тыс. человек. От сетей «Россети Волга» также запитаны фельдшерско-акушерский пункт, школа, детский сад, Дом культуры, почтовое отделение.

В ходе ремонтных работ специалисты филиала «Саратовские распределительные сети» заменили более 8 км провода, вязки изоляторов (крепление электрического провода к штыревым изоляторам) на 497 опорах, обновили нумерацию и диспетчерские наименования.

В соответствии с планом по эксплуатации, техобслуживанию и ремонту на 2021 г. в июне и августе в Новоузенском районе предстоят ремонтные работы на ВЛ 1001 и 1002. Эти воздушные линии обеспечивают электроснабжение пос. Основной, пос. Дюркский и хутора Песчаный Мар. Общая стоимость ремонтных работ на трех ВЛ составит более 3,7 млн рублей.

Плановые ремонты линий электропередачи, проводимые энергетиками в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду, позволят обеспечить надежное и качественное электроснабжение потребителей.