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Интервью с Изяславом Пешковым. RusCableCLUB. Тест на тепловую деформацию и тренды в термоусаживаемых
27 мая 2021, 09:00
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP, СЕМИНАР
Отрасль: Электротехника
Чтобы встретиться с потребителями нашей продукции, специалисты IEK GROUP приедут даже на другой конец страны. Ведь у нас много интересной информации, которой мы готовы делиться со сборщиками электрощитового оборудования и электромонтажниками.
10 июня 2021 г. во Владивостоке состоится семинар, который организуют компании «Русский Свет» и IEK GROUP. Встречаемся в 10:00 в отеле ACFES-SEIYO (пр. 100-летия Владивостока, 103).
На семинаре вы узнаете все о преимуществах электротехники IEK®, познакомитесь с новинками оборудования автоматизации инженерных систем зданий и сооружений ONI® и платформой для создания систем управления и диспетчеризации MasterSCADA®. Также мы расскажем об особенностях светильников IEK Lighting® и LEDEL®.
Кроме того, на семинаре пройдут мастер-классы, в ходе которых мы продемонстрируем все преимущества новинок нашей продукции. И не пропустите викторину, победители которой получат призы от IEK GROUP!
Для участников семинара из Уссурийска и Находки будет организован трансфер.
Места сбора:
Ждем вас на семинаре 10 июня 2021 года в 10:00 в отеле ACFES-SEIYO (пр. 100-летия Владивостока, 103).
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Приходите — будет интересно!
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