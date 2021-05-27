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Семинар во Владивостоке: у Тихого океана расскажем все о продукции IEK GROUP!

Семинар во Владивостоке: у Тихого океана расскажем все о продукции IEK GROUP!

27 мая 2021, 09:00
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP, СЕМИНАР
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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Чтобы встретиться с потребителями нашей продукции, специалисты IEK GROUP приедут даже на другой конец страны. Ведь у нас много интересной информации, которой мы готовы делиться со сборщиками электрощитового оборудования и электромонтажниками.

10 июня 2021 г. во Владивостоке состоится семинар, который организуют компании «Русский Свет» и IEK GROUP. Встречаемся в 10:00 в отеле ACFES-SEIYO (пр. 100-летия Владивостока, 103).

На семинаре вы узнаете все о преимуществах электротехники IEK®, познакомитесь с новинками оборудования автоматизации инженерных систем зданий и сооружений ONI® и платформой для создания систем управления и диспетчеризации MasterSCADA®. Также мы расскажем об особенностях светильников IEK Lighting® и LEDEL®.

Кроме того, на семинаре пройдут мастер-классы, в ходе которых мы продемонстрируем все преимущества новинок нашей продукции. И не пропустите викторину, победители которой получат призы от IEK GROUP!

Для участников семинара из Уссурийска и Находки будет организован трансфер.

Места сбора:

  • · Уссурийск — ТЦ «Белая гора», ул. Плеханова, 61. Время отправления — 8:00.
  • · Находка — автовокзал, Находкинский проспект, 7. Время отправления — 6:30.

Ждем вас на семинаре 10 июня 2021 года в 10:00 в отеле ACFES-SEIYO (пр. 100-летия Владивостока, 103).

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Приходите — будет интересно!

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Источник: Группа компаний IEK

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