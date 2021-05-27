Участвуйте в "живых" семинарах ДКС!

Хотите провести время интересно и с пользой? Скучаете по живому общению? Приходите на наши оффлайн-мероприятия, которые пройдут в Москве и Омске, и узнайте больше о комплексных решениях ДКС!

3 июня 2021 года в Москве пройдет наш семинар "Комплексные решения ДКС для построения IT-инфраструктуры". Вы узнаете о современных способах прокладки кабельных трасс, продукции, использующейся для построения IT-инфраструктуры и интересных кейсах.

Ждем вас в 9:30 по адресу: г. Москва, ул. Русаковская, д. 24, гостиница "Holiday Inn" Сокольники, конференц-зал "Полянка".

8 июня 2021 года в Омске пройдет семинар "Решения для передачи и распределения электроэнергии до 6300A. Универсальные решения для автоматизации и IT". Гости узнают о том, какие современные решения для распределения и передачи энергии сегодня предлагает ДКС, и какие продукты для этого нужны.

Ждем вас в 9:30 по адресу: г. Омск, ул. Ленина, 22, гостиница "Ибис", конференц-зал "Пушкин".

9 июня в Омске пройдет семинар "Комплексные решения ДКС для систем энергоснабжения и автоматизации объектов коммерческой недвижимости и объектов промышленного назначения", в ходе которого все желающие узнают об ассортименте продукции для коммерческих и промышленных объектов.

Ждем вас в 9:30 по тому же адресу: г. Омск, ул. Ленина, 22, гостиница "Ибис", конференц-зал "Пушкин".

В программу всех мероприятий входит утренний кофе-брейк и обеденный перерыв.

Ученые считают, что живое обучение – эффективнее, чем дистанционное. Согласны? Тогда посетите наши семинары. Обещаем, будет интересно!