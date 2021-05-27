Украина прекратила импорт электроэнергии из России и Белоруссии после принятого Киевом решения запретить такие поставки до 1 октября. Об этом свидетельствуют данные на сайте европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), а также компании-оператора энергосистемы страны "Укрэнерго".

Отмечается, что на четверг нет заявок на импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии. По состоянию на среду импортные поставки осуществлялись со стороны Белоруссии мощностью от 1 МВт до 250 МВт в разное время суток, а из РФ - 83 МВт в течение 20:00 - 21:00.

В среду Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), запретила поставки электроэнергии из Белоруссии и России на период до 1 октября текущего года. Регулятор также аннулировал итоги годовых аукционов, где уже была распределена пропускная способность на 2021 год в части межгосударственных сечений между Украиной и странами, которые не являются членами Европейского сообщества (Белоруссией и Россией). Компании "Укрэнерго" поручено вернуть победителям аукционов уплаченные ими средства. Мораторий не касается линий электропередачи 110 кВ Добрянка - Тереховка, ЛЭП 110 кВ Славутич - Комарин, ЛЭП 35 кВ ЛЭП Кортелисы - Мокраны и ЛЭП 0,4 кВ Кошари - Ритец.

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина возобновила поставки электроэнергии из России. В апреле 2020 года регулятор в сфере энергетики запретил такой импорт до конца года. Однако с 2021 года его полномочия ограничивать импорт истекли, коммерческие поставки возобновились.

В Минэнерго страны поясняли, что Украина прошедшей зимой была вынуждена импортировать электроэнергию, чтобы не допустить коллапса энергосистемы Украины. Это могло произойти, поскольку в стране был недостаток угля на складах тепловых электростанций, а большое число энергоблоков ТЭС и АЭС находились на внеплановом ремонте.

Верховная рада 15 апреля вновь предоставила полномочия регулятору ограничивать импорт электроэнергии из Белоруссии и России на период до конца текущего года.

Фото: © Алексей Павлишак/ТАСС