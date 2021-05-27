Выручка Группы РусГидро за 1 квартал выросла на 5,2%

По итогам 1 квартала 2021 года общая выручка Группы РусГидро по международным стандартам финансовой отчетности составила 123,8 млрд рублей, что на 5,2% выше аналогичного показателя прошлого года. Чистая прибыль Группы РусГидро – 20,4 млрд рублей, что на 2% выше среднего значения за последние 5 лет. Показатель EBITDA – 34,9 млрд рублей.

Рост выручки, в основном, обусловлен увеличением продаж мощности в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ), а также электрической и тепловой энергии.

Рентабельность по EBITDA увеличилась на 0,2 процентных пункта к 2020 году и составила 28,2%. Соотношение чистого финансового долга к EBITDA составило 0,84x (0,99x – по итогам 2020 года).

Условно-управляемые операционные расходы по сравнению с 1 кварталом 2020 года снизились на 3,1%.

В первом квартале 2021 года Группа РусГидро продемонстрировала стабильные показатели выработки на уровне среднемноголетних значений. Производственные результаты обусловлены эффективным планированием водно-энергетических режимов ГЭС в условиях, когда водность в водохранилищах ГЭС Волжско-Камского каскада была на уровне среднемноголетних значений, в водохранилищах Сибири и Дальнего Востока – на уровне или чуть выше среднемноголетних значений, спросом на электроэнергию Группы РусГидро, в том числе связанным с ростом энергопотребления в Дальневосточном федеральном округе. Выработка электроэнергии ГЭС Группы РусГидро с учетом Богучанской ГЭС по итогам первого квартала 2021 года составила 25,04 млрд кВт·ч, что на 3,4% выше среднемноголетних значений. Богучанская ГЭС установила рекорд квартальной выработки электроэнергии.

По состоянию на 31 марта 2021 года активы Группы увеличились на 0,4% до 945,6 млрд рублей. Обязательства Группы сократились на 5,1% и составили 316,2 млрд рублей.

Финансовая отчетность на сайте РусГидро: http://www.rushydro.ru/investors/reports

Развернутая информация по отчетности: http://www.rushydro.ru/investors/IR_news/113498.html