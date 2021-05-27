Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики приняла участие в секции «Финансирование «зелёных» проектов: разработка правил и методы стимулирования» XII Международного форума «Экология». На мероприятии был представлен опыт КРДВ по привлечению инвестиций в проекты развития распределённой генерации в удаленных и изолированных районах Дальнего Востока и Арктики, а также предложено применить механизмы «зелёного» финансирования.

«На сегодняшний день в удаленных населённых пунктах Арктики и Дальнего Востока насчитывается более 1000 объектов дизельной, мазутной и угольной энергогенерации. Их работа оказывает негативное воздействие на окружающую среду, а сами генерирующие источники характеризуются высоким удельным расходом топлива. Дополнительный экологический риск вызван необходимостью транспортировки и хранения тысяч тонн жидкого топлива в суровых условиях Крайнего Севера. Развитие распределённой генерации на основе возобновляемых источников энергии вдали от централизованной энергетической инфраструктуры обеспечит гарантированное энергоснабжение потребителей и снизит выбросы диоксида углерода в атмосферу, и в полной мере является «зелёным» проектом», - рассказал управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Василий Потёмкин.

Он подчеркнул, распределённая генерация Дальнего Востока и Арктики представляет собой множество объектов локальной энергетической инфраструктуры. Проекты их модернизации в условиях удаленных и изолированных районов находятся на грани окупаемости. Кроме того, есть сложности в привлечении льготного заёмного финансирования. При этом крупным финансовым институтам, преследующим реализацию глобальной ESG-повестки, важен акцент на масштабные проекты, к которым сложно отнести строительство отдельного ветродизельного комплекса мощностью менее мегаватта. Кратно увеличить количество реализуемых «зелёных» проектов могут два ключевых фактора – государственная программа по развитию распределённой генерации и наличие льготного финансирования со стороны банковского сектора.

«Мы внимательно следим за развитием рынка «зелёного» финансирования в России и очень надеемся, что проекты распределенной генерации на основе возобновляемой энергии будут признаны соответствующими «зелёной» таксономии. Это позволит существенно расширить возможности для частного бизнеса в этой сфере и активнее вовлекать его в проекты устойчивого развития на территории Дальнего Востока и Арктики», - заявил Василий Потёмкин.

Напомним, что в мае 2021 года проект дорожной карты КРДВ по развитию распределённой генерации на Дальнем Востоке и в Арктике был поддержан на заседании Комитета Госдумы по энергетике. В документе представлены комплексные решения по привлечению частных инвестиций в модернизацию муниципального энергетического хозяйства на основе создания системы перспективного планирования развития распределенной генерации и появления источников государственной поддержки, а также инструментов её предоставления инвесторам.