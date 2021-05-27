Сегодня Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выступил с ежегодным Посланием о социально-экономическом и общественно-политическом положении в регионе на заседании краевой Думы. От сетевой компании «Россети Северный Кавказ» в мероприятии принял участие руководитель филиала «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

В первой части своего выступления Глава региона озвучил те результаты деятельности органов власти, которые послужили в прошлом году развитию региона благодаря ключевым достижениям в социально-экономической сфере.

«Прошлый год запомнился очень непростыми событиями, но выбранная нами правильная стратегия помогла устоять, и по ряду важнейших в экономике направлений мы сумели обеспечить рост. На Ставрополье появилась новая промышленная отрасль - ветрогенерация. Два запущенных ветропарка - это только начало. В настоящий момент ведется строительство новых ветряных станций в Ипатовском и Кочубеевском округах, готовится еще два проекта в Труновском и Петровском округах. К 2024 году на Ставрополье будут работать объекты общим объемом 1 ГВт ветряной и солнечной электроэнергетики», - подчеркнул Владимир Владимиров.

Свою весомую лепту в развитие «зеленой энергетики» внесли и специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго», обеспечив вновь вводимые объекты электросетевой инфраструктурой. Так, для функционирования Кармалиновской ВЭС в Новоалександровском городском округе специалисты построили воздушную линию 110 кВ общей протяженностью порядка трех километров. Проведенные работы обеспечили ветряную электростанцию необходимой мощностью в 60 МВт и вывели ее на плановую среднегодовую выработку энергии - 147 млн кВт.ч.

В настоящий момент специалистами сетевой компании ведется масштабная работа по технологическому присоединению Бондаревской ВЭС (120 МВт) в Ипатовском городском округе, Медвеженской ВЭС (60 МВт) в Труновском муниципальном округе и Берестовской ВЭС (60 МВт) в Петровском городском округе Ставрополья.

В ходе Послания Глава региона акцентировал внимание на надежности и инновациях энергетической инфраструктуры региона.