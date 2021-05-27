ООО "Кнауф Гипс Новомосковск" (входит в группу компаний Knauf) планирует вложить порядка 1,2 млрд рублей в модернизацию гипсовой шахты, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"До 2023 года планируется построить магистральный конвейер подачи гипсового камня. Сумма инвестиций составит 900 млн рублей. В 2022 году до полномасштабного запуска магистрального конвейера в шахте предполагается завершить обустройство комплекса погрузки гипсового камня в железнодорожные вагоны. Бюджет проекта - 180 млн рублей", - говорится в сообщении.

Также сегодня на базе ООО действует опытное производство систем для модульного домостроения. Всего здесь до 2022 года предполагается создать 50 рабочих мест. Объем инвестиций в здание и оборудование для модульного производства должен составить 55 млн рублей.

Предлагаемые "Кнауф" решения могут быть применены в строительстве фельдшерско-акушерских пунктов в регионе, отметили в пресс-службе.

Всего с 2005 года Knauf вложила в ООО "Кнауф Гипс Новомосковск" около 9 млрд рублей. В 2011 году введен в эксплуатацию завод по производству перфорированных акустических плит мощностью 800 тыс. кв. метров продукции в год, в 2013 году - завод по производству сухих гипсовых смесей мощностью 270 тыс. тонн в год, в 2018 году - завод аквапанелей мощностью 12 млн кв. метров в год. Предприятие также имеет в Новомосковске гипсовую шахту глубиной более 130 м.

Knauf является одним из крупнейших в мире производителей стройматериалов, владеет более чем 120 заводами более чем в 40 странах. В России компания присутствует с 1993 года.