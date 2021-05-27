Решением Минвостокразвития России с 26 мая исполняющим обязанности генерального директора единого института развития - Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики назначен Игорь Носов.

КРДВ является ключевым институтом развития Дальнего Востока и Арктики, который консолидировал функции нескольких организаций: АНО «Агентство по развитию человеческого капитала» и АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта». Решение о ликвидации которых было принято Правительством России в рамках реформы институтов развития.

«Консолидация завершена. Благодарю за проделанную работу Эдуарда Черкина, под руководством которого выстроены и настроены основные бизнес-процессы. Реорганизация системы институтов развития позволит сделать работу корпорации более клиентоориентированной, повысить качество услуг и сервисов, эффективность использования ресурсов, быстрее конвертировать намерения инвесторов в конкретные результаты. Одна из ключевых целей - привлечь на Дальний Восток и в Арктику новые инвестиции, вернуть динамику этой работе. Уверен, что команда КРДВ под операционным руководством Игоря Носова, который участвовал в создании и развитии особых экономических зон в Татарстане, успешно справится с этой задачей», - прокомментировал новое назначение Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Игорь Носов занимал должность первого заместителя генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. В 2018-2020 гг. работал заместителем губернатора Нижегородской области, до этого - генеральным директором АО «Особая экономическая зона «Иннополис». Занимал руководящие должности в Правительстве Москвы и Правительстве Республики Татарстан, возглавлял Совет директоров особой экономической зоны «Алабуга».