Правительство утвердило новую систему управления госпрограммами

С 2022 года в России начнёт действовать новая система управления госпрограммами (ГП), трансформируются подходы к их разработке и реализации. Постановление об этом утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Для каждой госпрограммы, а также её отдельных элементов будет сформирован перечень общественно значимых показателей, увязанных с национальными целями развития. Это поможет лучше понять, как реализация ГП влияет на жизнь граждан и насколько эффективно выполняются запланированные мероприятия.

В госпрограммах также будет выделена проектная часть, предусматривающая выполнение конкретных задач за ограниченный период времени. В неё войдут, например, мероприятия, связанные с инвестициями в строительство школ, детских садов, больниц, – когда есть возможность определить точные сроки завершения работ и необходимый объём ресурсов.

При этом в госпрограммах сохранятся и процессные – реализуемые на постоянной основе – мероприятия. Они, в частности, будут представлены мерами социальной поддержки, которые невозможно завершить как отдельный проект. Речь, например, о пособиях при рождении ребёнка.

Чтобы управление госпрограммами стало более гибким, на уровне заместителей Председателя Правительства будут назначены кураторы ГП, а под их руководством начнут действовать управляющие советы. Эти структуры смогут оперативно вносить изменения в паспорта госпрограмм и тем самым поддерживать их в актуальном состоянии.

Сами госпрограммы станут проще: они уменьшатся в объёме и обретут однородную структуру. Положение фиксирует пять основных компонентов, обязательных для всех ГП. Это перечень стратегических приоритетов, паспорт госпрограммы, содержащий цели и показатели с их декомпозицией по регионам, паспорта федеральных, ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий (структурные элементы ГП), планы реализации структурных элементов и нормативная «подложка» – акты, необходимые для реализации программы.

Ожидается, что изменения позволят сфокусировать госпрограммы на достижении национальных целей развития, утверждённых Президентом России, повысят их эффективность и упростят контроль за реализацией мероприятий.

Госпрограмма – документ стратегического планирования. Она содержит комплекс мероприятий, направленных на достижение целей в сферах социально-экономического развития и (или) обеспечения национальной безопасности. Мероприятия, включённые в госпрограмму, взаимоувязаны по задачам, срокам, исполнителям, ресурсам и инструментам государственной политики.