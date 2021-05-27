«Россети Северный Кавказ» выполнили ремонт оборудования подстанции 110 кВ «Октябрьская».

Этот питающий центр является стратегически важным, поскольку он обеспечивает электроэнергией очистные сооружения водоснабжающей организации, которая подает питьевую воду населению Минеральных Вод, Пятигорска и части Кисловодска Ставропольского края. Кроме этого, подстанция обеспечивает электроэнергией три населенных пункта Карачаево-Черкесии, где проживает более двух тысяч человек. Поэтому ее надлежащему содержанию и своевременному ремонту оборудования уделяется пристальное внимание.

Подстанция введена в эксплуатацию в 1977 году. Здесь установлено 2 трансформатора общей мощностью 20 МВА. В 2000 году на питающем центре была проведена модернизация. Необходимые мероприятия для бесперебойной работы основного и вспомогательного оборудования объекта энергетики проводят ежегодно.

Специалисты Прикубанской группы подстанций филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» во главе с мастером Сергеем Мининым выполнили текущий ремонт комплектного распределительного устройства наружной установки (КРУН) 10 кВ, провели ряд других ключевых мероприятий.

Для безопасного проведения регламентных работ питающий центр был выведен в ремонт, при этом все потребители были обеспечены электроэнергией за счет подключения к другому центру питания.