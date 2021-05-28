Правительство Египта рассматривает возможность увеличения экспорта электроэнергии в соседнюю Ливию. Став одним из основных производителей электроэнергии из ВИЭ в Северной Африке, Египет теперь ищет возможности для сбыта излишков электроэнергии.

Трансграничное электрическое соединение между энергосистемами Египта и Ливии существует с 1998 г. Через это соединение в национальную энергосистему Ливии передается 200 МВт электроэнергии. Правительство Египта хочет увеличить мощность экспортируемой в Ливию электроэнергии до 450 МВт. Правительство Египта рассчитывает, что такой шаг поддержит усилия по восстановлению экономики Ливии, в которой наблюдается нестабильность после вмешательства НАТО во внутренние дела страны еще в 2011 г. По словам Министра энергетики Египта Мохаммеда Шакер Эль-Маркаби, трансграничное соединение может обеспечить передачу до 450 МВт мощности и есть планы по ее увеличению до 1 000 МВт в будущем. В последние годы Египет приступил к реализации плана по диверсификации энергетического комплекса, в соответствии с которым планируется использовать большой потенциал ВИЭ-генерации. В Египте уже построен самый большой на африканском континенте комплекс солнечной генерации мощностью 1,8 ГВт, который расположен в Бенбане (Benban), в провинции Асуан (Aswan). Этот мегапроект был полностью разработан и реализован независимыми производителями электроэнергии, которые реализуют и другие проекты в области возобновляемой энергетики, в частности, СЭС Ком Омбо (Kom Ombo) мощностью 200 МВт и СЭС Заафарана (Zaafarana) мощностью 50 МВт.

Поскольку Египет полностью электрифицирован и избыточен по генерирующей мощности, страна продает излишки электроэнергии Ливии, Судану, Иордании и в скором времени будет продавать Ираку. В 2019 г. правительство страны объявило о намерении построить новые трансграничные ЛЭП и трансформаторные ПС, способные обеспечить передачу 10 000 МВт мощности в энергосистемы Судана, Саудовской Аравии и Кипра.

Информационно-аналитический портал World Energy