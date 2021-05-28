В пятницу, 28 мая, стало известно, что Смольный планирует начать строительство Шкиперской развязки ЗСД в Петербурге этим летом. Работы займут два-три года, рассказал вице-губернатор города Максим Соколов в ходе отраслевой онлайн-конференции в Высшей школе менеджмента СПбГУ.

«Мы приняли решение о строительстве ещё одной развязки на Васильевском острове в районе Шкиперского протока за счёт концедента, за счёт Петербурга», — сообщил чиновник.

По его словам, это значительно улучшит транспортную доступность северной части Васильевского острова, а также позволит обеспечить более комфортный трафик на улично-дорожной сети.

Также Соколов рассказал, что город смог подтвердить объёмы финансирования другой развязки — Шуваловской. Её открытие планируется в августе-сентябре 2021 года.

Отметим, накануне стало известно, что правительство России выделит 10 миллиардов рублей на строительство Широтной магистрали. Аналогичная сумма поступит от инвесторов на сооружение первого этапа магистрали — Витебской развязки, которую уже начали возводить.

Также в финансировании проекта участвует банк ВТБ. Федеральный центр в этом году направит три миллиарда рублей, а из городского бюджета уйдёт 6,6 миллиарда рублей.

Первый этап Широтной магистрали, по словам губернатора Петербурга Александра Беглова, запустят уже в 2024 году.

Напомним, в середине мая стало известно, что сумма затрат на Восточный скоростной диаметр в Петербурге уже составила порядка 8,4 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют размещённые на сайте госзакупок объявления, связанные со строительством Широтной магистрали.