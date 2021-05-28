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Интервью с Изяславом Пешковым. RusCableCLUB. Тест на тепловую деформацию и тренды в термоусаживаемых
28 мая 2021, 18:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ПАКИСТАН
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Николай Шульгинов и Посол Пакистана в Российской Федерации Шафкат Али-Хан подписали Протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в реализации проекта строительства газопровода «Север - Юг» от 16 октября 2015 года.
Газопровод протяжённостью более 1,1 тыс. км и пропускной способностью до 12,3 млрд куб. м в год свяжет терминалы по приёму сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны.
«Строительство газопровода «Пакистанский поток» остаётся флагманским проектом двустороннего сотрудничества России и Пакистана в энергетике, обе страны придают проекту первостепенное значение. Профильными ведомствами наших стран проведена большая работа по подготовке этого Протокола, его подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии», – сообщил по итогам подписания Николай Шульгинов.
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