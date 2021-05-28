 
Встречи

Николай Шульгинов и Посол Пакистана в Российской Федерации Шафкат Али-Хан подписали Протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение от 16 октября 2015 г. по строительству газопровода в Пакистане

Николай Шульгинов и Посол Пакистана в Российской Федерации Шафкат Али-Хан подписали Протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в реализации проекта строительства газопровода «Север - Юг» от 16 октября 2015 года.

Газопровод протяжённостью более 1,1 тыс. км и пропускной способностью до 12,3 млрд куб. м в год свяжет терминалы по приёму сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны.

«Строительство газопровода «Пакистанский поток» остаётся флагманским проектом двустороннего сотрудничества России и Пакистана в энергетике, обе страны придают проекту первостепенное значение. Профильными ведомствами наших стран проведена большая работа по подготовке этого Протокола, его подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии», – сообщил по итогам подписания Николай Шульгинов.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Министерство энергетики России

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Встречи
Энергетики Сибири и законодатели Республики Алтай обсудили возможность отмены транспортного налога в... 28.05.2021
Энергетики Сибири и законодатели Республики Алтай обсудили возможность отмены транспортного налога в...
Состоялось итоговое заседание Коллегии Минстроя России 27.05.2021
Состоялось итоговое заседание Коллегии Минстроя России
Александр Новак посетил с рабочей поездкой Тверскую область 27.05.2021
Александр Новак посетил с рабочей поездкой Тверскую область
Энергетики и коммунальщики Сибири готовятся к отопительному сезону 2021-22 27.05.2021
Энергетики и коммунальщики Сибири готовятся к отопительному сезону 2021-22
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно