Общее информационное пространство Индустрии 4.0

Компания «СТАН» при поддержке «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех разработала универсальную платформу для цифровизации промышленности под стандарты Индустрии 4.0. Решение дает возможность объединить оборудование различных моделей и производителей в общее информационное пространство. Это позволит снизить простои и повысить эффективность производства.

Разработка компании «СТАН» предназначена для автоматизации сбора данных о состоянии промышленного оборудования, последующего анализа и выявления уязвимых мест в технологических цепочках. Отличительной особенностью системы является возможность объединить в общее информационное пространство Индустрии 4.0 отечественные и иностранные станки как с числовым программным управлением, так и без него, а также модели разных поколений.

«Мы видим востребованность цифровых решений для перехода на стандарты работы Индустрии 4.0, именно поэтому делаем ставку на развитие не только модельного ряда, но и IT-продуктов. Разработанное решение обеспечивает рост эффективности использования оборудования от 10 до 30%. Для цеха, работающего в две смены со станочным парком в 100 единиц, экономия составит порядка 130 млн рублей в год при увеличении загрузки оборудования всего на 10%. Интеграция новой платформы «СТАН» в производственный цикл позволит значительно ускорить взаимодействие цеховых служб предприятия и сократить расходы на приобретение дополнительного оборудования. Коммерческие поставки стартуют до конца 2021 года», – отметил генеральный директор ООО «РТ-Капитал» Кирилл Федоров.

Разработка выполняет роль «умного ассистента» для всех участников производственного процесса: руководитель предприятия принимает управленческие решения на основе объективной информации о загрузке и причинах простоя оборудования, цеховые службы оперативнее реагируют на запросы о необходимости ремонта, оператор станка получает задание и нормативы времени на его выполнение.

Решение базируется на платформе информационно-аналитического мониторинга SeeCNC от российского IT-разработчика для промышленности НПК ЛО ЦНИТИ. Система не требует установки специализированного программного обеспечения на рабочие места пользователей. Кроссплатформенное приложение с широкими возможностями масштабирования позволяет гибко интегрировать в IT-инфраструктуру предприятия данные, полученные из различных источников: систем управления оборудованием, специализированных блоков мониторинга и датчиков.

«Наша система – это первый кроссплатформенный продукт от отечественных станкостроителей. Традиционно такие решения поставляют сторонние разработчики ПО, которые в силу своей специфики не могут полностью решить все вопросы отрасли. Мы же сфокусировались на качестве аналитики и возможности объединять все производственные мощности предприятия в одной информационной среде. Срок окупаемости системы с учетом построения необходимой сетевой инфраструктуры не превышает одного года. Представленное решение – первый шаг к реализации нашего видения «станок как сервис». В будущем мы планируем выстроить полноценную экосистему с использованием самых передовых технологий, позволяющих поднять эффективность производств на новый уровень», – рассказал генеральный директор ООО «СТАН» Денис Полевщиков.

В настоящий момент ООО «РТ-Капитал» совместно с руководством ООО «СТАН» реализует комплексную программу трансформации компании, направленную на развитие новых компетенций в соответствии с передовым международным опытом и повышение финансовых результатов.