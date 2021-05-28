В Казани на базе Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан» (РДУ Татарстана) состоялось совещание руководителей и специалистов подразделений технического контроллинга региональных диспетчерских управлений и представительств АО «СО ЕЭС» операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Средней Волги» (ОДУ Средней Волги). В совещании по вопросам технического контроллинга впервые участвовали руководители региональных диспетчерских управлений ОЭС Средней Волги. Работой совещания руководил член Правления, директор по техническому контроллингу АО «СО ЕЭС» Павел Алексеев.

Открывая совещание, Павел Алексеев отметил необходимость продолжения выполнения противоэпидемических мероприятий сотрудниками Системного оператора, учитывая завершение удаленного режима работы. Также он подчеркнул роль и основные задачи подразделений технического контроллинга в технологической деятельности компании в свете последних изменений нормативной документации в электроэнергетике.

Директор по техническому контроллингу ОДУ Средней Волги Алексей Танаев выступил с докладом об итогах деятельности подразделений технического контроллинга в операционной зоне ОДУ Средней Волги в 2020 году. Он доложил о результатах проведенного анализа состояния и основных причин аварийности в Объединенной энергосистеме Средней Волги в 2020 году, среди которых неудовлетворительная эксплуатация оборудования отдельных подстанций и невыявление причин отказа оборудования объектов генерации. Алексей Танаев рассказал об участии специалистов Системного оператора в расследовании аварий, представил сводные данные о проведенных подразделениями технического контроллинга за последние годы проверках эксплуатационного состояния устройств автоматической частотной разгрузки (АЧР) и выполнения технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям, а также о проведенных проверках РДУ в рамках внутреннего технического аудита.

Алексей Танаев отдельно остановился на вопросах аварийности из-за гололедообразования на проводах и грозотросах линий электропередачи (ВЛ) 110 кВ и выше в период прохождения отопительного сезона 2020–2021 годов,

Среди первоочередных задач блока технического контроллинга ОДУ Средней Волги Алексей Танаев выделил разработку планов подготовки диспетчерских центров к предстоящему отопительному сезону, анализ схем плавки гололеда с учетом требований Минэнерго России, в том числе по допустимой продолжительности проведения плавок, дальнейшее взаимодействие с субъектами электроэнергетики по вопросам своевременного предоставления оперативной информации об авариях для внесения в ПАК «База аварийности в электроэнергетике».

Начальник службы технического аудита ОДУ Средней Волги Андрей Барков рассказал о порядке организации и проведения проверок технологической деятельности филиалов и представительств АО «СО ЕЭС», а также мерах по совершенствованию существующего механизма. В частности, анализируя основные локальные документы, регламентирующие порядок проведения проверок диспетчерских центров по различным направлениям деятельности, он перечислил ряд положений, которые предложил рассмотреть с целью их внедрения в деятельность технического контроллинга.

Начальник отдела технического контроллинга Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Самарской и Ульяновской областей» (Самарское РДУ) Николай Поляков представил подробный анализ гололедообразования на линиях электропередачи (ВЛ) 110 кВ и выше в операционной зоне филиала в 2020–2021 годах и рассказал о мероприятиях по повышению надежности работы ВЛ.

На совещании с докладом о результатах анализа аварийности выступил ведущий эксперт представительства АО «СО ЕЭС» в Чувашской Республике – Чувашии Игорь Казаков. Он представил результаты анализа аварийности в региональных энергосистемах, рассказал об основных причинах аварий и принимаемых мерах по их устранению. Также докладчик отметил необходимость тесного взаимодействия с субъектами электроэнергетики по вопросам снижения аварийности, значимость тщательного расследования причин аварий и обязательного размещения соответствующих актов в ПАК «База аварийности в электроэнергетике».

Всего на совещании рассмотрено более десяти актуальных вопросов технологической деятельности Системного оператора. По итогам совещания принят ряд решений, направленных на повышение эффективности работы подразделений технического контроллинга в операционной зоне ОДУ Средней Волги и отмечена необходимость совершенствования технологического взаимодействия с персоналом АО «Техническая инспекция ЕЭС».