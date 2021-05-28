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Совет директоров РусГидро утвердил Стратегию Группы

Совет директоров РусГидро утвердил Стратегию Группы

28 мая 2021, 17:24
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО, СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

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Совет директоров РусГидро на очном заседании 27 мая 2021 года утвердил Стратегию развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года.

При разработке документа учтены глобальная и страновая экономическая ситуация, макроэкономические прогнозы, а также основные мировые тренды развития энергетического сектора и крупных мировых энергетических компаний.

Стратегия фокусируется на реализации глобального энергетического низкоуглеродного перехода с учетом мировых трендов и коррелируется со стратегическими документами страны. Компания планирует возглавить повестку развития чистой энергетики в России. Миссия РусГидро – надежное обеспечение общества чистой и доступной энергией.

Стратегия направлена на обеспечение надежного энергоснабжения и безопасного функционирования энергообъектов, устойчивое развитие производства электроэнергии с фокусом на чистую энергию, развитие энергетики Дальнего Востока и рост ценности компании.

Группа РусГидро ориентирована на развитие и модернизацию низкоуглеродной генерации (на которую уже сейчас приходится 81,5% от установленной мощности), прежде всего гидрогенерации, включая малые ГЭС, а также СЭС и ВЭС, использование гибридных объектов генерации с использованием ВИЭ для замещения дизельной генерации на удаленных и изолированных территориях. Снижение прямых выбросов парниковых газов объектами Группы РусГидро к 2035 году составит 9%. Установленная мощность объектов генерации Группы РусГидро превысит 40 ГВт.

Дальний Восток – ключевая точка роста, и ключевой инициативой Стратегии является продолжение мероприятий по замещению старых подлежащих выведению из эксплуатации мощностей в ДФО на условиях гарантированного возврата инвестиций: строительство Артемовской ТЭЦ-2, Хабаровской ТЭЦ-4, 2-ой очереди Якутской ГРЭС-2 и модернизация Владивостокской ТЭЦ-2, а также увеличение мощности Нерюнгринской и Партизанской ГРЭС. Планируется декарбонизация энергообъектов на Дальнем Востоке с постепенным переходом тепловых станций от сжигания угля на газ, переход на безотходное производство.

Для повышения качества теплоснабжения потребителей и улучшения клиентоориентированности РусГидро планирует использование в ряде регионов ДФО модели «альтернативной котельной», что позволит модернизировать основные производственные фонды, закрыть неэффективные источники теплоснабжения и снизить уровень потерь тепловой энергии в тепловых сетях до 16%.

Стратегия также предполагает дальнейшее развитие сетевого хозяйства, в т. ч. в рамках Программы развития электроэнергетики для обеспечения опережающего роста экономики ДФО. Ключевые акценты будут сделаны на повышение надежности и снижение аварийности, повышение эффективности электросетевой инфраструктуры и снижение потерь в электрических сетях, а также консолидацию сетевых активов. Предполагается, что уровень потерь электроэнергии в сетях снизится до 7,5%.

Стратегия направлена на рост фундаментальной стоимости компании, выстраивание эффективной коммуникации с инвестиционным сообществом для повышения рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности с учетом прозрачной и долгосрочной дивидендной политики. Компания планирует активно использовать финансовые инструменты, включая зеленое финансирование, сотрудничать с фондами развития и российскими банками для снижения стоимости заемного финансирования. Ожидается, что EBITDA компании вырастет к 2035 году более чем в два раза.

РусГидро планирует развивать деятельность по всей цепочке бизнес-процесса от инжиниринговой деятельности до сбытового бизнеса, уделяя особое внимание качеству и скорости внедрения комплексных решений для потребителей. Компания продолжит развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей на территории Дальнего Востока, будет развивать промышленный туризм на ключевых энергообъектах.

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Источник: ПАО "РусГидро"

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