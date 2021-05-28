Сотрудники филиала «Россети Центр Ярэнерго» совместно с Центром детско-юношеского технического творчества Ярославской области провели занятие для педагогов на тему методики проведения уроков по профилактики электротравматизма. Семинар в дистанционном формате прошел на базе областного Института развития образования. В нем приняли участие более 120 преподавателей из разных образовательных организаций региона.

В ходе мероприятия ведущий инженер по охране труда филиала «Ярэнерго» Игорь Мешков рассказал о проблеме электротравматизма, о работе энергетиков по его предупреждению и продемонстрировал приемы оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшему от электрического тока. Также он подробно остановился на том, что необходимо с детства формировать у детей культуру безопасного обращения с электричеством и сопроводил рассказ конкретными примерами несчастных случаев, произошедших из-за незнания элементарных правил электробезопасности.

Информационно-просветительская работа на тему безопасного поведения вблизи энергообъектов ведется филиалом «Россети Центр Ярэнерго» в рамках программы по профилактике электротравматизма среди сторонних лиц. Особое внимание уделяется педагогам, преподающим основы безопасности жизнедеятельности, которые в дальнейшем передают полученные знания детям. Помимо работы с преподавателями, энергетики организуют в учебных заведениях области уроки по электробезопасности. Также в рамках программы ведется регулярная разъяснительная работа в СМИ и ежегодно проводится областной конкурс детских творческих работ.