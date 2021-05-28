Юбилейная Сессия СИГРЭ 2021 пройдет в онлайн-формате

Оценив ситуацию с распространением COVID-19 в различных странах мира, Центральный офис СИГРЭ принял окончательное решение по формату проведения приуроченной к 100-летию Ассоциации Юбилейной 48-й Сессии СИГРЭ - Сессия 2021 пройдет в онлайн-формате с 18 по 27 августа 2021 года.

Для организации онлайн-мероприятий в Дворце Конгрессов в Париже будут оборудованы 5 студий, в которых соберутся основные эксперты СИГРЭ и Председатели 16-ти Исследовательских комитетов для проведения групповых онлайн-семинаров. Учитывая опыт Электронной сессии 2020, для проведения мероприятий Сессии 2021 будут выбраны временные отрезки, охватывающие наибольшее количество ключевых часовых поясов.

Центральный офис также прорабатывает опцию с созданием "СИГРЭ ТВ" - ежедневной подборки отчетов, интервью, новостей и материалов по итогам прошедших онлайн-сессий.

Учитывая новый формат проведения, регистрационный взнос участника был снижен. Все, кто уже зарегистрировался на участие в очной Сессии 2021, могут перенести свою регистрацию на 2022 год (49-я Сессия СИГРЭ, 28 августа - 2 сентября 2022) и получить доступ к электронной сессии этого года по специальной ставке (делегаты, зарегистрировавшиеся на 49-ю Сессию СИГРЭ в 2021 году, также могут воспользоваться данным преимуществом).

Размер регистрационных взносов:

Онлайн-сессия 2021 Члены СИГРЭ Не члены СИГРЭ Стандартный тариф € 395 € 595 Студенты -50% -50% Молодые специалисты (до 35 лет) -20% -20% Особый тариф € 195 € 295

Особый тариф предназначен для делегатов, которые перенесут свою регистрацию на очную Сессию 2021 на 2022 год (49-я Сессия СИГРЭ), а также для делегатов, которые зарегистрируются на Сессию 2022 года в 2021 году.

Программа Сессии 2021, а также форма регистрации участников, будут размещены на сайте мероприятия session.cigre.org в ближайшее время.

Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятиях Юбилейной Сессии 2021!