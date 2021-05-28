Юбилейная Сессия СИГРЭ 2021 пройдет в онлайн-формате

"Взрывоопасный" ГОСТ на кабель
28 мая 2021, 16:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, СЕССИЯ СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Оценив ситуацию с распространением COVID-19 в различных странах мира, Центральный офис СИГРЭ принял окончательное решение по формату проведения приуроченной к 100-летию Ассоциации Юбилейной 48-й Сессии СИГРЭ - Сессия 2021 пройдет в онлайн-формате с 18 по 27 августа 2021 года.
Для организации онлайн-мероприятий в Дворце Конгрессов в Париже будут оборудованы 5 студий, в которых соберутся основные эксперты СИГРЭ и Председатели 16-ти Исследовательских комитетов для проведения групповых онлайн-семинаров. Учитывая опыт Электронной сессии 2020, для проведения мероприятий Сессии 2021 будут выбраны временные отрезки, охватывающие наибольшее количество ключевых часовых поясов.
Центральный офис также прорабатывает опцию с созданием "СИГРЭ ТВ" - ежедневной подборки отчетов, интервью, новостей и материалов по итогам прошедших онлайн-сессий.
Учитывая новый формат проведения, регистрационный взнос участника был снижен. Все, кто уже зарегистрировался на участие в очной Сессии 2021, могут перенести свою регистрацию на 2022 год (49-я Сессия СИГРЭ, 28 августа - 2 сентября 2022) и получить доступ к электронной сессии этого года по специальной ставке (делегаты, зарегистрировавшиеся на 49-ю Сессию СИГРЭ в 2021 году, также могут воспользоваться данным преимуществом).
Размер регистрационных взносов:
|Онлайн-сессия 2021
|Члены СИГРЭ
|Не члены СИГРЭ
|Стандартный тариф
|€ 395
|€ 595
|Студенты
|-50%
|-50%
|Молодые специалисты (до 35 лет)
|-20%
|-20%
|Особый тариф
|€ 195
|€ 295
Особый тариф предназначен для делегатов, которые перенесут свою регистрацию на очную Сессию 2021 на 2022 год (49-я Сессия СИГРЭ), а также для делегатов, которые зарегистрируются на Сессию 2022 года в 2021 году.
Программа Сессии 2021, а также форма регистрации участников, будут размещены на сайте мероприятия session.cigre.org в ближайшее время.
Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятиях Юбилейной Сессии 2021!
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