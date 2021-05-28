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Разработчики USB представили стандарт с поддержкой высокой мощности

Разработчики USB представили стандарт с поддержкой высокой мощности

28 мая 2021, 16:45
Рубрика: Инновации
Метки: USB
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: Коммерсантъ

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Организация USB-IF, ответственная за разработку стандартов для портов и кабелей USB, представила новую версию стандарта USB-C. Устройства, использующие обновленную версию USB-C, могут принимать электроэнергию мощностью до 240 Вт. По подсчетам издания CNET, такая мощность позволит питать мониторы с большой диагональю экрана и разрешением 4K, а также игровые ноутбуки.

Ранее максимальная мощность блоков питания, совместимых со стандартом USB-C, составляла 100 Вт. В спецификациях USB-IF указано, что кабели, поддерживающие передачу энергии мощностью до 240 Вт, должны быть промаркированы специальным символом.

Разъемы USB-C с двухсторонним штекером используются в современных компьютерах, ноутбуках, телефонах на Android и некоторых планшетах от Apple. Новейшие устройства, в частности компьютеры Apple на базе процессора M1, поддерживают новый формат Thunderbolt/USB 4. Он совместим с более старыми устройствами USB, но при этом позволяет подключать устройства, требующие большой скорости передачи данных, например мониторы с разрешением 6K.

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Источник: Коммерсантъ

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