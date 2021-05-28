 
Модернизация

Ростелеком в 2021г устранит "цифровое неравенство" в Рязанской области

Ростелеком в 2021г устранит цифровое неравенство в Рязанской области

28 мая 2021, 17:12
Рубрика: Модернизация
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, УЦН
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 
Источник: interfax-russia.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
213

ПАО "Ростелеком" в текущем году завершит проект "Устранение цифрового неравенства" в Рязанской области, сообщил директор филиала ПАО "Ростелеком" в Тульской и Рязанской областях Иван Анашкин в пятницу в ходе рабочей встречи с губернатором региона Николаем Любимовым.

По его словам, будет построено более 1 тыс. км оптоволоконных линий связи, 232 отдаленных населенных пункта будут с Wi-Fi.

"В следующем году в них будет развернута мобильная сотовая связь, тем самым жители получат уже полный, бесшовный, с хорошей зоной покрытия не только мобильный интернет, но и мобильную связь", - отметил директор филиала.

Также порядка 30 млн рублей инвестиций будет вложено в строительство распределительных сетей в семи населенных пунктах, что даст возможность обеспечить интернетом более 5,5 тыс. домохозяйств. В планах компании - еще 7,5 тыс. домохозяйств в 21 муниципалитете.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: interfax-russia.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Совет директоров РусГидро утвердил Стратегию Группы 28.05.2021
Совет директоров РусГидро утвердил Стратегию Группы
РусГидро ведет подготовку к реализации проекта достройки Крапивинской ГЭС 28.05.2021
РусГидро ведет подготовку к реализации проекта достройки Крапивинской ГЭС
Энергетики Санкт-Петербурга провели финальные учения перед чемпионатом Европы по футболу 28.05.2021
Энергетики Санкт-Петербурга провели финальные учения перед чемпионатом Европы по футболу
Специалисты Ярэнерго провели онлайн семинар по электробезопасности для педагогов 28.05.2021
Специалисты Ярэнерго провели онлайн семинар по электробезопасности для педагогов
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно