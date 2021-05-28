ПАО "Ростелеком" в текущем году завершит проект "Устранение цифрового неравенства" в Рязанской области, сообщил директор филиала ПАО "Ростелеком" в Тульской и Рязанской областях Иван Анашкин в пятницу в ходе рабочей встречи с губернатором региона Николаем Любимовым.

По его словам, будет построено более 1 тыс. км оптоволоконных линий связи, 232 отдаленных населенных пункта будут с Wi-Fi.

"В следующем году в них будет развернута мобильная сотовая связь, тем самым жители получат уже полный, бесшовный, с хорошей зоной покрытия не только мобильный интернет, но и мобильную связь", - отметил директор филиала.

Также порядка 30 млн рублей инвестиций будет вложено в строительство распределительных сетей в семи населенных пунктах, что даст возможность обеспечить интернетом более 5,5 тыс. домохозяйств. В планах компании - еще 7,5 тыс. домохозяйств в 21 муниципалитете.