АО «Мособлэнерго» в 2021 году планирует построить новые кабельные и воздушные линии электропередачи, а также трансформаторные подстанции в Кашире. Работы будут проходить по инвестиционной программе, реализуемой компанией, для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей.

На ул. Металлистов в текущем году запланировано строительство новых воздушных и кабельных линий взамен старых общей протяжённостью 3,54 км от трансформаторной подстанции ТП-125. ЛЭП обеспечивает электроснабжением многоквартирные жилые дома, детский сад и станцию скорой помощи, расположенные на ул. Металлистов.

В текущем году на ул. Парковая запланированы работы по строительству ЛЭП-6 кВ протяженностью 370 м и трансформаторной подстанции. Эти объекты будут обеспечивать электроэнергией новый спортивный комплекс – ледовый дворец, который планируют ввести в эксплуатацию к 2022 году.

В рамках инвестпрограммы АО «Мособлэнерго» в 2021 году в Кашире планируется реконструкция трансформаторной подстанции ТП-117, расположенной на ул. Клубная. На объекте запланированы работы по замене старых масляных трансформаторов с расширительными баками на трансформаторы герметичного типа и оборудование распределительного устройства 0,4 кВ.

В каширском микрорайоне Ожерелье на ул. Студенческая в текущем году АО «Мособлэнерго» планирует построить ЛЭП-6 кВ протяжённостью 500 м и трансформаторную подстанцию взамен старой ТП-21, встроенной в Ожерельевский железнодорожный колледж. Выполнение этих работ позволит повысить надежность электроснабжения и уровень пожарной безопасности учебного заведения.

Также в 2021 году АО «Мособлэнерго» планирует выполнить перевод сетей с 3 на 6 кВ в деревнях Терново-1 и Горки в связи с ликвидацией ГРЭС-4. В этих населенных пунктах запланированы следующие работы: строительство новых кабельных линий 6 кВ, строительство распределительных пунктов, замена силовых масляных трансформаторов 3 кВ на трансформаторы напряжением 6 кВ.