 
Модернизация

АО "Мособлэнерго" построит новые линии электропередачи и подстанции в Кашире

АО Мособлэнерго построит новые линии электропередачи и подстанции в Кашире

1 июня 2021, 14:45
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
281

АО «Мособлэнерго» в 2021 году планирует построить новые кабельные и воздушные линии электропередачи, а также трансформаторные подстанции в Кашире. Работы будут проходить по инвестиционной программе, реализуемой компанией, для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей.

На ул. Металлистов в текущем году запланировано строительство новых воздушных и кабельных линий взамен старых общей протяжённостью 3,54 км от трансформаторной подстанции ТП-125. ЛЭП обеспечивает электроснабжением многоквартирные жилые дома, детский сад и станцию скорой помощи, расположенные на ул. Металлистов.

В текущем году на ул. Парковая запланированы работы по строительству ЛЭП-6 кВ протяженностью 370 м и трансформаторной подстанции. Эти объекты будут обеспечивать электроэнергией новый спортивный комплекс – ледовый дворец, который планируют ввести в эксплуатацию к 2022 году.

В рамках инвестпрограммы АО «Мособлэнерго» в 2021 году в Кашире планируется реконструкция трансформаторной подстанции ТП-117, расположенной на ул. Клубная. На объекте запланированы работы по замене старых масляных трансформаторов с расширительными баками на трансформаторы герметичного типа и оборудование распределительного устройства 0,4 кВ.

В каширском микрорайоне Ожерелье на ул. Студенческая в текущем году АО «Мособлэнерго» планирует построить ЛЭП-6 кВ протяжённостью 500 м и трансформаторную подстанцию взамен старой ТП-21, встроенной в Ожерельевский железнодорожный колледж. Выполнение этих работ позволит повысить надежность электроснабжения и уровень пожарной безопасности учебного заведения.

Также в 2021 году АО «Мособлэнерго» планирует выполнить перевод сетей с 3 на 6 кВ в деревнях Терново-1 и Горки в связи с ликвидацией ГРЭС-4. В этих населенных пунктах запланированы следующие работы: строительство новых кабельных линий 6 кВ, строительство распределительных пунктов, замена силовых масляных трансформаторов 3 кВ на трансформаторы напряжением 6 кВ.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "Мособлэнерго"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
В 2022 году количество зарядных станций РусГидро может вырасти до 150 01.06.2021
В 2022 году количество зарядных станций РусГидро может вырасти до 150
01.06.2021
"Россети ФСК ЕЭС" оборудует энерготранзиты Курской области птицезащитными устройствами
Сахаэнерго подключает к электросетям объекты села Березовка Среднеколымского улуса 01.06.2021
Сахаэнерго подключает к электросетям объекты села Березовка Среднеколымского улуса
Системный оператор представил международному сообществу отечественные практики применения технологии... 01.06.2021
Системный оператор представил международному сообществу отечественные практики применения технологии...

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно