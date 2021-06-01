Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Паркоград «Нижний» будет построен на территории Борской поймы. Об этом сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Экологичный и малоэтажный город будущего появится здесь совсем скоро. Его расположат на территории площадью 5,4 тысяч га в Борской долине. Проект подразумевает сохранение уникального панорамного вида на низину Волги со стороны Нижнего Новгорода, защиту долины от паводков и наводнений, а также сохранение части участка в первозданном виде поймы.

Разработкой концепции занялась компания «Креативная лаборатория». Подрядчик входит в высокотехнологичную экосистему «Русские инвестиции», а ее глава был одним из международных консультантов проекта города будущего Masdar City в эмирате Абу-Даби. Именно этим и объясняется выбор экспертов — компания хорошо знает международные практики, при этом было важно привлечь именно российских футурологов и урбанистов.

Паркоград «Нижний» будет построен за счет частных инвестиций, однако инфраструктура ляжет на плечи федерального бюджета и корпораций федерального масштаба.

«Крупные девелоперы очень позитивно отнеслись к проекту. Его поддерживают Александр Мамут, Александр Ручьёв (ГК „Основа“), Андрей Биржин (Глоракс Девелопмент) и другие крупные участники рынка. Обсуждается участие с ГК „Родина“. Первоначальные инфраструктурные инвестиции будут возможны при поддержке руководства страны», — уточняет председатель совета директоров группы компаний «Русские инвестиции» Кирилл Игнатьев.

В «Нижнем» планируется деловой квартал, который станет единственным микрорайоном классической городской среды во всем проекте. Также будут дачные поселки, медицинский кластер, речной вокзал, аквапарк и др.

В городе будущего организуют движение мини-электробусов и электрокатеров. Последние будут передвигаться по озерам, водным каналам и рекам. Также в паркограде появится беспилотный шаттл на канатной тяге. Это решение является более экономичным, чем метро или монорельс.

Прогнозируется, что здесь будут проживать 70 тысяч студентов, 40 тысяч предпринимателей и самозанятых и 30 тысяч сотрудников персонала и приглашенных по контракту. Основная часть такого кампуса будет строиться 10 лет.

Также предполагается, что «Нижний» станет важнейшей профильной площадкой для онлайн-образования международного масштаба. Здесь будут готовить профессионалов, которые будут готовы продавать свои компетенции на рынке через цифровые платформы.

В паркограде каждый желающий любого возраста сможет получить офлайн и онлайн образовательные услуги в любой комбинации в течение всей жизни, в соответствии с концепцией long life learning — непрерывное образование. А центром профессионального притяжения сбудут тематические кафедры. Ожидается привлечь в работу лучших преподавателей нижегородских вузов совместно с российскими и международными экспертами. На основании своего стартапа, проекта, дипломной работы и собранных баллов студент может претендовать на диплом любого вуза-резидента паркограда.