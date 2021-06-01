Заключен государственный контракт на строительство подземного пешеходного перехода в районе «Лахта Центра». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Победителем электронного аукциона на выполнение работ стало акционерное общество «Трест». Контракт на сумму 1,28 милиларда рублей заключен с ним 31 мая.

Строить переход будут в два этапа. Работы по первому должны завершиться не позднее 15 ноября 2023 года, а второй этап строительства должен начаться после строительства транспортной развязки с перспективной магистралью М-32.

Отмечается, что первый этап включает в себя строительство перехода с блоком встроенных служебных помещений и устройством лестничных сходов на территорию «Лахта Центра», на платформу железнодорожной станции «Новая Лахта», к остановкам общественного транспорта на возводимой Южной улице и к перспективной станции метрополитена «Лахта». Всего будет обустроено 5 лестничных сходов. Переход будет полностью доступен для маломобильных групп населения. Также проектной документацией предусмотрено устройство лифтов.

Будущий подземный пешеходный переход должен обеспечить безопасное движение пешеходов между «Лахта Центром», железнодорожной станцией «Новая Лахта», проектируемыми объектами транспортной инфраструктуры, остановками общественного транспорта, а также перспективной станцией метрополитена «Лахта».

Напомним: конкурс на строительство подземного перехода в районе «Лахта Центра» был объявлен в конце апреля этого года.