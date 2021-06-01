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МИНПРОМУ интересны кабельщики. Открытое письмо НПП "Герда" и новый выпуск Эксперт.Аналитики
1 июня 2021, 14:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Многофункциональный центр площадью почти 86 тысяч квадратных метров построят в новой Москве, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Как указывается в нем, градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила внесение соответствующих изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для территории в деревне Столбово в Сосенском поселении. Здесь на 1,7 гектара земли запланирован многофункциональный центр на 85,5 тысячи "квадратов" с торговыми, спортивными, развлекательными, бытовыми и коммунальными объектами, а также предприятиями общепита.
Как уточнили в пресс-службе Москомстройинвеста, правообладателем территории планируемой застройки является ООО "Инвест-Прогресс".
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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