Инвестиционно-девелоперская компания KFS Group построит на севере Москвы многофункциональный комплекс. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе JLL, которая будет выступать консультантом по сдаче офисов в этом здании в аренду, уточнив, что инвестиции в объект составят 8 млрд рублей.

30-этажную башню общей площадью 77,5 тыс. кв. метров возведут на участке площадью 1,3 га по адресу: Кронштадтский бульвар, 7. В здании помимо офисов расположится зона ритейла (кафе, рестораны, фитнес-центр и магазины) и подземный паркинг. На территории комплекса будет создана lifestyle среда.

Концепция проекта разработана японским архитектурным бюро Nikken Sekkei. Здание будет возведено с учетом требований международных стандартов зеленого строительства BREEAM. Приступить к строительству планируется во втором квартале 2022 года, сдать объект — в 2024 году.