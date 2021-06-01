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Путин поручил создать комиссию по развитию ж/д инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока

Путин поручил создать комиссию по развитию ж/д инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока

1 июня 2021, 17:12
Рубрика: Законотворчество
Метки: РЖД, ИНФРАСТРУКТУРА, РАСПОРЯЖЕНИЕ
Отрасль: Транспорт Строительство 
Источник: ТАСС

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Президент России Владимир Путин распорядился создать комиссию по вопросам реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

"В целях обеспечения решения стратегических задач развития Российской Федерации и достижения национальных целей ее развития образовать комиссию по вопросам реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока", - говорится в документе.

Распоряжением также утверждено положение о комиссии и ее состав. Согласно документу, председателем комиссии назначен вице-премьер Марат Хуснуллин.

Всего же в состав комиссии вошли 25 человек, в том числе глава Минфина Антон Силуанов, министр транспорта Виталий Савельев, министр энергетики Николай Шульгинов, помощники президента Игорь Левитин и Максим Орешкин, губернаторы сибирских и дальневосточных регионов, а также гендиректор РЖД Олег Белозеров в должности заместителя председателя комиссии.

Согласно положению, комиссия образована для решения задач по увеличению пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, увеличению объема транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом, сокращению времени перевозки контейнеров железнодорожным транспортом с Дальнего Востока до западной границы РФ, а также по поэтапному увеличению объемов вывоза угля из Кемеровской области - Кузбасса.

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Источник: ТАСС

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