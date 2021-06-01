Начался монтаж птицезащитного оборудования на 11 магистральных воздушных линиях электропередачи 330 кВ в Курской области. В текущем году такие работы выполняются на ЛЭП, обеспечивающих выдачу мощности Курской АЭС и питающих города Курск, Железногорск, Дмитриев, Фатеж, а также объекты нефтепровода «Дружба» и Михайловский ГОК.

На линиях установят 826 специальных устройств, которые препятствуют посадке птиц на энергообъекты. По данным статистики, 14% технологических нарушений в магистральных электрических сетях Центральной России связано с жизнедеятельностью птиц. ЛЭП Курской области проходят в зоне обитания и путей миграции 266 видов птиц, из них 76 занесены в Красную книгу, например, журавль, дрофа, черный аист, белая цапля и др.

В целях минимизации рисков отключений потребителей и обеспечения безопасности птиц от поражения электрическим током, компания оборудует опоры ВЛ птицезащитными устройствами (ПЗУ) антиприсадочного типа. Этот способ защиты линий наиболее гуманен, поскольку препятствует посадке птиц на объекты и вынуждает искать их более безопасные места для отдыха и гнездования.

На сегодняшний день монтаж ПЗУ выполнен ВЛ 330 кВ «Курская – Сеймская», «Курская – Южная», «Курская АЭС – Курская», «Курская АЭС – Сумы Северная» и «Курская АЭС - Шостка». До начала осенне-зимнего периода птицезащитными устройствами будут оборудованы еще 6 линий.