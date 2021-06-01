Цена та же – качество лучше!

ДКС улучшили конструктив заглушек для двустенных труб. Теперь внутренний контур аксессуара обеспечивает более плотное прилегание заглушки к трубе, защищая ее от попадания пыли и грязи. Поменялась и конструкция выбивного отверстия для протяжки.

Заглушки прежнего конструктива будут поставляться до окончания складских остатков. После этого начнутся поставки аксессуаров в новом конструктиве. При этом клиенты смогут заказывать новые модели по той же цене и тем же кодам, что и раньше.

Заглушки предназначены для защиты свободных концов гибких и жестких дренажных гофрированных двустенных труб от попадания влаги и грязи.

Основные характеристики:

материал – УФ-стойкий полиэтилен;

температура монтажа от -25°C до +90°C;

температура эксплуатации от -40°C до +90 °C;

степень пыле- и влагозащиты - IP40 без уплотнительного кольца и IP55 - с уплотнительным кольцом.

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