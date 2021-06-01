Цена та же – качество лучше!

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1 июня 2021, 13:30
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC
Отрасль: Электротехника
ДКС улучшили конструктив заглушек для двустенных труб. Теперь внутренний контур аксессуара обеспечивает более плотное прилегание заглушки к трубе, защищая ее от попадания пыли и грязи. Поменялась и конструкция выбивного отверстия для протяжки.
Заглушки прежнего конструктива будут поставляться до окончания складских остатков. После этого начнутся поставки аксессуаров в новом конструктиве. При этом клиенты смогут заказывать новые модели по той же цене и тем же кодам, что и раньше.
Заглушки предназначены для защиты свободных концов гибких и жестких дренажных гофрированных двустенных труб от попадания влаги и грязи.
Основные характеристики:
По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. Список дистрибьюторов находится в разделе "Где купить" на сайте ДКС. Для получения консультаций и пояснений по ассортименту обращайтесь в региональные представительства компании. Контакты региональных представительств можно найти на официальном сайте компании в разделе "Контакты".
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