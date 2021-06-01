 
Компании

Цена та же – качество лучше!

Цена та же – качество лучше!

1 июня 2021, 13:30
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC
Отрасль: Электротехника 
Источник: ДКС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
257

ДКС улучшили конструктив заглушек для двустенных труб. Теперь внутренний контур аксессуара обеспечивает более плотное прилегание заглушки к трубе, защищая ее от попадания пыли и грязи. Поменялась и конструкция выбивного отверстия для протяжки.

Заглушки прежнего конструктива будут поставляться до окончания складских остатков. После этого начнутся поставки аксессуаров в новом конструктиве. При этом клиенты смогут заказывать новые модели по той же цене и тем же кодам, что и раньше.

Заглушки предназначены для защиты свободных концов гибких и жестких дренажных гофрированных двустенных труб от попадания влаги и грязи.

Основные характеристики:

  • материал – УФ-стойкий полиэтилен;
  • температура монтажа от -25°C до +90°C;
  • температура эксплуатации от -40°C до +90 °C;
  • степень пыле- и влагозащиты - IP40 без уплотнительного кольца и IP55 - с уплотнительным кольцом.

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. Список дистрибьюторов находится в разделе "Где купить" на сайте ДКС. Для получения консультаций и пояснений по ассортименту обращайтесь в региональные представительства компании. Контакты региональных представительств можно найти на официальном сайте компании в разделе "Контакты".

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ДКС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Мир Legrand: 01.06.2021
Мир Legrand: "Русский Свет" проведет прямой эфир из офиса бренда
УНКОМТЕХ приглашает на выставку Электро-2021 01.06.2021
УНКОМТЕХ приглашает на выставку Электро-2021
Финал Национального чемпионата WSR-2021: участники уже известны 01.06.2021
Финал Национального чемпионата WSR-2021: участники уже известны
31.05.2021
"Электрофорум" в Екатеринбурге: важное событие для профессионалов электротехнической отрасли
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно