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В 2022 году количество зарядных станций РусГидро может вырасти до 150

В 2022 году количество зарядных станций РусГидро может вырасти до 150

1 июня 2021, 16:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

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charge.rushydro.ru

Сегодня Комитет по экономической политике Совета Федерации провел круглый стол на тему «Развитие городского наземного электрического транспорта на территориях субъектов Российской Федерации», в ходе которого директор Департамента стратегических сделок РусГидро Дмитрий Беляев поделился планами по развитию электрозарядной инфраструктуры энергохолдинга.

По словам Дмитрия Беляева, развитие электрозарядной сети РусГидро связано не только с высоким спросом со стороны автолюбителей, но и стремлением компании развивать современный и экологически чистый вид транспорта. Стартовав в 2019 году в Приморском крае, сеть РусГидро затем охватила Хабаровский и Камчатский край, Амурскую область и Сахалин и сегодня насчитывает 23 электрозарядные станции (ЭЗС). За время своей работы они отпустили порядка 400 тыс. кВт⋅ч электроэнергии, на которых электромобили проехали почти 2 млн километров, сэкономив при этом 200 тыс. литров углеводородного топлива. В прошедшем мае отпуск электроэнергии в сети ЭЗС РусГидро побил рекорд и составил 36 тыс. кВт⋅ч.

В планах РусГидро в 2022 году довести количество зарядных станций до 150, соединив ключевые города Дальнего Востока. Так, электрозарядная сеть РусГидро в марте этого года уже соединила Владивосток с Находкой: теперь на трассе между ними находятся две зарядные станции – в Фокино и Артёме – что позволяет владельцам электромобилей беспрепятственно перемещаться между этими городами.

Помимо этого, в дальнейших планах РусГидро создание электрозарядной инфраструктуры на трассе «Владивосток-Москва». Реализация проекта предполагает установку на всей протяженности трассы 80 зарядных станций с максимальным расстоянием между ними в 150 километров.

Преимущество зарядных станций РусГидро в режиме быстрого заряда: подзарядка занимает всего несколько минут, полная зарядка – менее получаса. Поддерживаются порты как японских, так и европейских электромобилей. Оплата осуществляется через мобильное приложение «ЭЗС РусГидро», которое насчитывает уже 3,2 тыс. пользователей.

Для клиентов сети зарядных станций РусГидро работает интернет-сайт charge.rushydro.ru, где размещена инструкция по зарядке электромобиля, тарифы, ответы на часто задаваемые вопросы и другая полезная информация. Для удобства пользователей круглосуточно функционируют группы пользователей в мессенджерах Telegram и WhatsApp.

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Источник: ПАО "РусГидро"

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