В Дании объявлен тендер на строительство шельфовой ВЭС Thor проектной мощностью 800-1 000 МВт, которая будет расположена в Северном море, к западу от фьорда Ниссум (Nissum), в 20 км от берега.

Победитель тендера будет отвечать за строительство самой шельфовой ВЭС, шельфовой и береговой подстанций (ПС), а также за прокладку кабельных линий (КЛ) по схеме выдачи мощности ВЭС вплоть до точки подключения ВЭС Thor к национальной энергосистеме (point of connection, POC). За подключение ВЭС к энергосистеме Дании будет отвечать датский системный оператор Energinet. Energinet также подготовит Стратегическую экологическую оценку (Strategic Environmental Assessment, SEA) и оценку воздействия проекта строительства ВЭС на окружающую среду (ОВОС)3 на суше. ОВОС проекта в акватории будущей ВЭС будет подготовлена компанией – победителем тендера в 2022-2024 гг. В рамках схемы выдачи мощности шельфовой ВЭС Thor будут проложены 2-3 КЛ 220 кВ от точки выхода КЛ на берег в Тускере (Tuskær) на западном побережье Ютландии (Jutland) к северу от фьорда Ниссум, до района строительства новой ПС 220 кВ Волдер Марк (Volder Mark), примерно в 4,5 км от берега. На территории площадью 22 га будут построены две трансформаторных ПС, одна из которых будет принадлежать Energinet, а другая компании – разработчику проекта. Строительство ПС Волдер Марк начнется в 2022 г. и продлится в общей сложности 3 года. Двумя параллельными КЛ 220 кВ ПС Волдер Марк будет соединена с действующей ПС 220 кВ Идомлунд (Idomlund), которая в целях увеличения пропускной способности будет расширена с сооружением ОРУ 400 кВ. Строительные работы по расширению ПС Идомлунд, которые также планируется начать в 2022 г., продлятся примерно 1-2 года. Energinet планирует завершить все работы на суше к июню 2025 г., а ввести в эксплуатацию ВЭС Thor планируется в 2027 г.

В январе 2021 г был завершен первый этап конкурсных процедур для отбора участников тендера, который прошли шесть крупных международных консорциумов: британская SSE, немецкая CIP, датская Ørsted, idtlcrfz Vattenfall, француская Total, испанская Iberdrola, немецкая RWE, нидерландская Eneco и датская European Energy.

Информационно-аналитический портал 4Coffshore

* Environmental Impact Assessment (EIA).