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В состав Экспертного совета по устойчивому развитию при МЭР вошло более 20 новых компаний

В состав Экспертного совета по устойчивому развитию при МЭР вошло более 20 новых компаний

1 июня 2021, 14:15
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
Источник: Минэкономразвития

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В состав Экспертного совета по устойчивому развитию под председательством министра Максима Решетникова вошло более 20 новых российских и иностранных компаний и организаций. Среди новых членов Совета – "Сахалин Энерджи", "Леруа Мерлен", X5 Retail Group, БАЙЕР, Шнейдер Электрик, RAEX-Europe, Делойт и др.

Таким образом, в настоящее время Совет включает почти 60 компаний и организаций из отраслей металлургии, атомной энергетики, химической промышленности, телекоммуникаций, банковского сектора, розничной торговли и др.

Совет создан в декабре 2020 года как площадка для регулярного взаимодействия министерства с российским бизнесом по «устойчивой» повестке. Совместно с представителями компаний Министерство ведет диалог по социальным и экологическим аспектам бизнеса, а также вклада частного сектора в достижение Целей устойчивого развития ООН. На первом заседании главы компаний поделились планами по реализации проектов устойчивого развития, обсудили перспективы введения пограничного корректирующего углеродного механизма в ЕС, отметили необходимость расширения практики ответственного инвестирования и др.

Второе заседание Совета в обновленном составе планируется провести уже летом 2021 года.

Состав Экспертного совета по устойчивому развитию

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Источник: Минэкономразвития

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