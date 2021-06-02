В рамках форума электротехники и инженерных систем в Екатеринбурге АО «Контактор» (бренд Группы Legrand) презентует новый автоматический выключатель ВА57-35М – надежное и доступное устройство с расширенной областью применения, в том числе и на постоянный ток, для проектных решений. Мероприятие пройдет 10 июня 2021 г. в МВЦ «Екатеринбург Экспо» (павильон №1). Форум организован компанией ЭТМ, федеральным дистрибьютором электротехники, светотехнической продукции, систем безопасности и инженерной сантехники.

Стенды Legrand и «Контактор» расположены под номерами А4, А5 и А6. Группа представит новинки 2021 для дома и ремонта. Посетители форума смогут ознакомиться с новой серией электроустановочных изделий INSPIRIA, особенностью которой стали быстрый монтаж и широкий функционал.

На стендах Legrand также будут представлены решения компании в сфере IoT-технологий: умные розетки и выключатели серии Valena Life/Allure и Celiane, а также умная бытовая электроника Netatmo, бренда Группы. Кроме того, в рамках форума представитель Legrand, Анастасия Казакова – ведущий менеджер по работе с каналом Retail, проведет семинар на тему «Новинка от Legrand. Серия ЭУИ экономсегмента INSPIRIA. Технические особенности и преимущества».