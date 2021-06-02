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RWE and BASF планируют построить шельфовую ВЭС мощностью 2 ГВт для электроснабжения химического предприятия в Людвигсхафене (Германия)

RWE and BASF планируют построить шельфовую ВЭС мощностью 2 ГВт для электроснабжения химического предприятия в Людвигсхафене (Германия)

2 июня 2021, 15:30
Рубрика: За рубежом
Метки: ГЕРМАНИЯ, ВЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Энергокомпания RWE и химический концерн BASF рассматривают возможность реализации проекта строительства шельфовой ВЭС мощностью 2 ГВт в германских территориальных водах Северного моря. Ожидается, что ВЭС сможет обеспечить поставку до 7,5 ТВт*ч «чистой» электроэнергии в год для электроснабжения химического предприятия BASF в Людвигсхафене (Ludwigshafen), а также обеспечит электроснабжение предприятия RWE по производству водорода без выбросов CO2.

RWE станет основным разработчиком проекта и подрядчиком строительства, а впоследствии будет управлять ВЭС, BASF будет принадлежать доля в проекте. Большая часть вырабатываемой ВЭС электроэнергии (80%) будет поставляться на химическое предприятие компании BASF, которая стремится перевести электроснабжение всех производственных процессов с ископаемого топлива на ВИЭ. По оценкам BASF, это может обеспечить снижение выбросов CO2 до 2,8 млн т в год. Оставшиеся 20% электроэнергии, вырабатываемой ВЭС, будут использоваться RWE для производства зеленого водорода.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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