Энергокомпания RWE и химический концерн BASF рассматривают возможность реализации проекта строительства шельфовой ВЭС мощностью 2 ГВт в германских территориальных водах Северного моря. Ожидается, что ВЭС сможет обеспечить поставку до 7,5 ТВт*ч «чистой» электроэнергии в год для электроснабжения химического предприятия BASF в Людвигсхафене (Ludwigshafen), а также обеспечит электроснабжение предприятия RWE по производству водорода без выбросов CO2.

RWE станет основным разработчиком проекта и подрядчиком строительства, а впоследствии будет управлять ВЭС, BASF будет принадлежать доля в проекте. Большая часть вырабатываемой ВЭС электроэнергии (80%) будет поставляться на химическое предприятие компании BASF, которая стремится перевести электроснабжение всех производственных процессов с ископаемого топлива на ВИЭ. По оценкам BASF, это может обеспечить снижение выбросов CO2 до 2,8 млн т в год. Оставшиеся 20% электроэнергии, вырабатываемой ВЭС, будут использоваться RWE для производства зеленого водорода.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata