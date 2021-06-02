В Учебном комплексе «Россети Ленэнерго» в тестовом режиме запустили в работу систему с дополненной реальностью ARdviser. Виртуальный ассистент призван помочь оперативному персоналу безошибочно выполнять действия на электросетевом оборудовании, проводить фотофиксацию и анализ работы.

«Концепция данной системы реализована с помощью очков дополненной реальности со встроенной камерой. В течение первого месяца работы устройство доказало свою эффективность и удобство и может успешно применяться для обучения специалистов, работающих на подстанциях. Технология призвана минимизировать риски возникновения технологических нарушений в связи с человеческим фактором, повысить качество ремонтных работ и техосблуживания», - рассказывает начальник Учебного комплекса «Россети Ленэнерго» Виктор Катенев.

Система имеет два основных режима – «виртуальный напарник» и «удаленный помощник». Первый пошагово помогает специалисту выполнить операцию на оборудовании: выводит заказ-наряды в текстовом и голосовом формате, необходимую дополнительную информацию и подсказки по дальнейшим действиям.

Второй режим позволяет удаленно использовать помощь эксперта – например, диспетчера, который с помощью приложения видит все, что наблюдает специалист на месте.

Кроме того, с помощью гаджета оперативный персонал может проводить фото- и видеосъемку операций, а система автоматически сформирует отчет и проведет аналитику по выполненной работе.

После апробации на оборудовании Учебного комплекса «Россети Ленэнерго» специалисты планируют развивать проект, дополняя его новыми функциями в помощь электротехническому персоналу.

В настоящее время успешный опыт внедрения AR-технологии на электросетевом оборудовании перенимают также коллеги из других смежных и производственных компаний. По мнению экспертов, распространение технологии будет способствовать повышению комплексной безопасности и надежности электроснабжения потребителей.