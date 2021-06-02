 
Цифровая революция

"Россети Ленэнерго" начали тестирование программного комплекса с дополненной реальностью для обучения оперативного персонала

Россети Ленэнерго начали тестирование программного комплекса с дополненной реальностью для обучения оперативного персонала

2 июня 2021, 14:45
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Ленэнерго

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
374

В Учебном комплексе «Россети Ленэнерго» в тестовом режиме запустили в работу систему с дополненной реальностью ARdviser. Виртуальный ассистент призван помочь оперативному персоналу безошибочно выполнять действия на электросетевом оборудовании, проводить фотофиксацию и анализ работы.

«Концепция данной системы реализована с помощью очков дополненной реальности со встроенной камерой. В течение первого месяца работы устройство доказало свою эффективность и удобство и может успешно применяться для обучения специалистов, работающих на подстанциях. Технология призвана минимизировать риски возникновения технологических нарушений в связи с человеческим фактором, повысить качество ремонтных работ и техосблуживания», - рассказывает начальник Учебного комплекса «Россети Ленэнерго» Виктор Катенев.

Система имеет два основных режима – «виртуальный напарник» и «удаленный помощник». Первый пошагово помогает специалисту выполнить операцию на оборудовании: выводит заказ-наряды в текстовом и голосовом формате, необходимую дополнительную информацию и подсказки по дальнейшим действиям.

Второй режим позволяет удаленно использовать помощь эксперта – например, диспетчера, который с помощью приложения видит все, что наблюдает специалист на месте.

Кроме того, с помощью гаджета оперативный персонал может проводить фото- и видеосъемку операций, а система автоматически сформирует отчет и проведет аналитику по выполненной работе.

После апробации на оборудовании Учебного комплекса «Россети Ленэнерго» специалисты планируют развивать проект, дополняя его новыми функциями в помощь электротехническому персоналу.

В настоящее время успешный опыт внедрения AR-технологии на электросетевом оборудовании перенимают также коллеги из других смежных и производственных компаний. По мнению экспертов, распространение технологии будет способствовать повышению комплексной безопасности и надежности электроснабжения потребителей.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Ленэнерго

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Цифровая революция
Павел Сниккарс: 02.06.2021
Павел Сниккарс: "BIM-моделирование является одним из важных инструментов в электроэнергетике"
Ростех представил новую линейку устройств для промышленного интернета вещей 01.06.2021
Ростех представил новую линейку устройств для промышленного интернета вещей
В Петербурге в 2021 году начнут создавать 28.05.2021
В Петербурге в 2021 году начнут создавать "умную" систему городского транспорта
Разработка Ростеха обеспечит рост эффективности промышленного оборудования до 30% 28.05.2021
Разработка Ростеха обеспечит рост эффективности промышленного оборудования до 30%

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно