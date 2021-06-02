"Воркутауголь" реконструирует Печорскую обогатительную фабрику

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию Центральной обогатительной фабрики «Печорская» АО «Воркутауголь». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Одна из крупнейших в России, Печорская центральная обогатительная фабрика введена в эксплуатацию в 1993 году с проектной мощностью по переработке коксующихся углей до 6,9 млн тонн в год. Сырьем для обогащения служат угли, добываемые шахтами АО «Воркутауголь», в том числе на Воркутинском и Воргашорском месторождениях Печорского угольного бассейна. Мощность действующего комплекса по переработке горной массы составляет около 8 млн тонн в год, при выпуске концентрата в объеме свыше 4 млн тонн в год. Основной потребитель обогащенной угольной продукции - Череповецкий металлургический комбинат. Процесс модернизации фабрики продолжается без остановки работы и снижения объемов производства.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция Печорской центральной обогатительной фабрики с учетом корректировки производственной мощности до 9,5 млн тонн в год. Дополнительное выделение земельных участков для реализации проекта не планируется, при этом принятые решения предполагают использование в технологическом процессе обогащения как действующего, так и вновь устанавливаемого оборудования фабрики. Работы пройдут в Воркуте в зоне распространения вечномерзлых грунтов островного типа.

Проект будет реализован в семь этапов, включая реконструкцию действующих зданий и сооружений обогатительного комплекса, а также строительство ряда новых объектов производственной инфраструктуры и инженерно-технических коммуникаций. В частности, на площадке фабрики разместят комплектные трансформаторные подстанции и насосные станции перекачки поверхностного стока, устроят подпорную стенку и проложат эстакаду противопожарного трубопровода.

Подъезд к площадкам Печорской центральной обогатительной фабрики и Породного отвала обеспечивается по действующим железным и автомобильным дорогам. Для обеспечения безопасности движения установят сетчатое ограждение вокруг опор воздушных линий электропередачи, расположенных на промышленной площадке фабрики.

Проектная организация – ООО по проектированию предприятий угольной промышленности «СПб-Гипрошахт».

Фото: АО "Воркутауголь"