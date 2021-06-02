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"Газпром нефть" начнет бурить первую скважину в Карском море на шельфе Арктики в 2023 году

Газпром нефть начнет бурить первую скважину в Карском море на шельфе Арктики в 2023 году

2 июня 2021, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГАЗПРОМ НЕФТЬ, ПМЭФ-2021
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: ТАСС

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"Газпром нефть" планирует в 2023 году приступить в бурению первой поисковой скважины на Южно-Обском месторождении в Карском море шельфа Арктики. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель председателя правления "Газпром нефти" Вадим Яковлев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"На Южно-Обском рассчитываем в ближайшее время принять решение по первоочередному этапу инвестиций. В 2021-2022 году - отстрелять сейсмику, интерпретировать ее, и в 2023 году мы можем выйти на бурение скважины на Южно-Обском", - сказал он.

По словам Яковлева, особенностью проекта является его расположение - он имеет доступ к инфраструктуре уже действующего Новопортовского месторождения. "И если мы сделаем открытие, независимо от характера насыщения - нефть или газ, - вся инфраструктура там уже создана и находится в физическом доступе от месторождения", - подчеркнул замглавы правления компании.

Он добавил, что в настоящий момент у "Газпром нефти" единственный в России действующий проект по добыче нефти на шельфе Арктики - "Приразломная", где компания продолжает бурение.

"Нам предстоит в ближайшие три - четыре года пробурить 11 скважин, они становятся все более и более сложными. Нам нужно уходить дальше от платформы, с которой ведется бурение", - подчеркнул Яковлев.

Следующими проектами по срокам реализации станут Аяшский лицензионный участок на шельфе Сахалина и поисковый проект в акватории Обской губы - Южно-Обский лицензионный участок.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

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Источник: ТАСС

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