В России продлены и скорректированы Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 2035 года. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В документе актуализированы значения целевых показателей объёма производства и потребления электроэнергии, а также уточнены целевые показатели экспорта оборудования ВИЭ.

Корректировки потребовались в связи с ранее принятым решением о продлении государственной программы поддержки ВИЭ до 2035 года. К этому сроку за счёт развития отрасли в России будет введено более12 ГВт мощностей генерации на основе возобновляемых источников энергии.

Общий объём господдержки проектов в сфере ВИЭ до 2035 года составит 360 млрд рублей.