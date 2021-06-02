RusCableCLUB 2021
2 июня 2021, 15:15
Рубрика: Законотворчество
Метки: ВИЭ, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Электроэнергетика
В России продлены и скорректированы Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 2035 года. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
В документе актуализированы значения целевых показателей объёма производства и потребления электроэнергии, а также уточнены целевые показатели экспорта оборудования ВИЭ.
Корректировки потребовались в связи с ранее принятым решением о продлении государственной программы поддержки ВИЭ до 2035 года. К этому сроку за счёт развития отрасли в России будет введено более12 ГВт мощностей генерации на основе возобновляемых источников энергии.
Общий объём господдержки проектов в сфере ВИЭ до 2035 года составит 360 млрд рублей.
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